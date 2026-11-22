Crónica de carrera
MotoGP GP de Portugal
Marc Márquez logra su décima corona mundial en Portimao pese al abrumador triplete de Aprilia
Marc Márquez se convirtió este domingo en campeón del mundo por décima vez, pese a la victoria de Marco Bezzecchi y el podio de Jorge Martín y Raúl Fernández, haciendo bueno el octavo puesto con el que cruzó la meta del GP de Portugal.
Germán Garcia Casanova
Editado: 22 nov 2026, 13:54
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Márquez, nuevo campeón del mundo
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Portimao (Enviado Especial).- No ganó, pero la carrera del Gran Premio de Portugal de MotoGP será recordada siempre por ser el escenario en el que Marc Márquez se coronó, por décima ocasión en su carrera deportiva, en campeón del mundo, superando a Valentino Rossi y convirtiéndose en el mejor piloto de la historia.
Nunca Márquez ha ganado en la montaña rusa de Portimao, ni siquiera ha logrado un podio, pero ha sido, precisamente, este circuito el que le ha coronado por octava vez como campeón de MotoGP, igualando los títulos en la máxima categoría de Giacomo Agostini.
Marco Bezzecchi, poleman del fin de semana con nuevo récord del circuito incluido, hizo buenos los pronósticos y dominó la carrera, que empezó con remotísimas posibilidades de alargar la lucha por el título, cumpliendo su parte, que era la victoria, pero sin que se diera la otra condición, que era un nuevo fallo de Márquez, como el sábado en la sprint.
No lo tuvo fácil el italiano, que fue adelantado por Márquez en la salida, liderando el de Ducati la primera vuelta, aunque en la segunda fue adelantado por Raúl Fernández, que se puso primero y Jorge Martín, que adelantó a su compañero. Además de las tres Aprilia, Fermín Aldeguer, Diogo Moreira y Pedro Acosta adelantaron también a un atenazado Márquez, que paso de primero a séptimo en un pestañeo, ganando una posición gracias a la caída de Acosta en el tercer giro.
En la décima vuelta fue Fabio Di Giannantonio quien pasó a Márquez, mientras que por delante Bezzecchi, que había rodado once vueltas rodando tercero, pasó a Martín, primero, y luego a Fernández, liderando ya la carrera.
Por detrás Márquez seguía perdiendo posiciones, esta vez a manos de Brad Binder para dejar al de Ducati noveno, la frontera donde se jugaba la bola de campeonato, una maniobra que se combinó con el adelantamiento de Martín a Fernández, dejando al #89, en ese momento, a solo una posición de alargar la lucha del campeonato hasta Valencia. Pero, para ello, Bezzecchi debía dejar pasar a Martín.
Un escenario que convirtió las últimas vueltas en una verdadera agonía, viendo a Marc noveno y muy conservador, mientras se le acercaba Luca Marini, el hermano de Valentino Rossi. Pero a tres vueltas del final Marc apretó un poco para dejar atrás al italiano y hacer inútil cualquier estrategia que podría imaginar el equipo Aprilia en el box con tres de sus motos en cabeza.
Al final, triple podio para la casa de Noale y campeón del mundo para un Márquez que, con la caída de su amigo Moreira en la última vuelta de la carrera, cruzó la meta octavo, lo que hubiera hecho absolutamente inútil cualquir otro resultados de las Aprilia para evitar que celebrara, en el único circuito del calendario donde nunca ha ganado, lo que nadie más ha conseguido: ser ocho veces campeón de MotoGP y convertirse en el GOAT de este deporte.
Clasificación carrera MotoGP del GP Portugal 2026:
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos 1
M. Bezzecchi Aprilia
72 Aprilia 25
41'30.802
25 2
J. Martín Aprilia
89 Aprilia 25
+3.845
41'34.647
3.845 20 3
R. Fernández Trackhouse
25 Aprilia 25
+5.711
41'36.513
1.866 16 4
F. Di Giannantonio VR46
49 Ducati 25
+8.828
41'39.630
3.117 13 5
A. Ogura Trackhouse
79 Aprilia 25
+10.305
41'41.107
1.477 11 6
F. Aldeguer Gresini
54 Ducati 25
+14.107
41'44.909
3.802 10 7
B. Binder KTM
33 KTM 25
+17.465
41'48.267
3.358 9 8
M. Márquez Ducati
93 Ducati 25
+18.162
41'48.964
0.697 8 9
L. Marini Honda
10 Honda 25
+18.599
41'49.401
0.437 7 10
I. Lecuona Ducati
27 Ducati 25
+22.275
41'53.077
3.676 6 11
E. Bastianini Tech3
23 KTM 25
+24.028
41'54.830
1.753 5 12
F. Quartararo Yamaha
20 Yamaha 25
+25.059
41'55.861
1.031 4 13
J. Miller Pramac
43 Yamaha 25
+25.746
41'56.548
0.687 3 14
A. Rins Yamaha
42 Yamaha 25
+33.146
42'03.948
7.400 2 15
F. Morbidelli VR46
21 Ducati 25
+34.495
42'05.297
1.349 1 16
P. Espargaró Tech3
44 KTM 25
+34.724
42'05.526
0.229 17
J. Dixon Honda
96 Honda 25
+34.951
42'05.753
0.227 18
A. Fernández Pramac
47 Yamaha 25
+1'03.917
42'34.719
28.966 dnf
D. Moreira LCR
11 Honda 24
+1 Vuelta
40'27.361
1 Vuelta Accidente dnf
A. Márquez Gresini
73 Ducati 11
+14 Vueltas
19'01.105
13 Vueltas Abandono dnf
P. Acosta KTM
37 KTM 5
+20 Vueltas
9'05.450
6 Vueltas Abandono dnf
J. Zarco LCR
5 Honda 0
+25 Vueltas
56.863
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