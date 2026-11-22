Crónica de carrera

MotoGP GP de Portugal

Marc Márquez logra su décima corona mundial en Portimao pese al abrumador triplete de Aprilia

Marc Márquez se convirtió este domingo en campeón del mundo por décima vez, pese a la victoria de Marco Bezzecchi y el podio de Jorge Martín y Raúl Fernández, haciendo bueno el octavo puesto con el que cruzó la meta del GP de Portugal.

Germán Garcia Casanova

Editado: 22 nov 2026, 13:54

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Márquez, nuevo campeón del mundo

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Portimao (Enviado Especial).- No ganó, pero la carrera del Gran Premio de Portugal de MotoGP será recordada siempre por ser el escenario en el que Marc Márquez se coronó, por décima ocasión en su carrera deportiva, en campeón del mundo, superando a Valentino Rossi y convirtiéndose en el mejor piloto de la historia.

Nunca Márquez ha ganado en la montaña rusa de Portimao, ni siquiera ha logrado un podio, pero ha sido, precisamente, este circuito el que le ha coronado por octava vez como campeón de MotoGP, igualando los títulos en la máxima categoría de Giacomo Agostini.

Marco Bezzecchi, poleman del fin de semana con nuevo récord del circuito incluido, hizo buenos los pronósticos y dominó la carrera, que empezó con remotísimas posibilidades de alargar la lucha por el título, cumpliendo su parte, que era la victoria, pero sin que se diera la otra condición, que era un nuevo fallo de Márquez, como el sábado en la sprint.

No lo tuvo fácil el italiano, que fue adelantado por Márquez en la salida, liderando el de Ducati la primera vuelta, aunque en la segunda fue adelantado por Raúl Fernández, que se puso primero y Jorge Martín, que adelantó a su compañero. Además de las tres Aprilia, Fermín Aldeguer, Diogo Moreira y Pedro Acosta adelantaron también a un atenazado Márquez, que paso de primero a séptimo en un pestañeo, ganando una posición gracias a la caída de Acosta en el tercer giro.

En la décima vuelta fue Fabio Di Giannantonio quien pasó a Márquez, mientras que por delante Bezzecchi, que había rodado once vueltas rodando tercero, pasó a Martín, primero, y luego a Fernández, liderando ya la carrera.

Por detrás Márquez seguía perdiendo posiciones, esta vez a manos de Brad Binder para dejar al de Ducati noveno, la frontera donde se jugaba la bola de campeonato, una maniobra que se combinó con el adelantamiento de Martín a Fernández, dejando al #89, en ese momento, a solo una posición de alargar la lucha del campeonato hasta Valencia. Pero, para ello, Bezzecchi debía dejar pasar a Martín.

Un escenario que convirtió las últimas vueltas en una verdadera agonía, viendo a Marc noveno y muy conservador, mientras se le acercaba Luca Marini, el hermano de Valentino Rossi. Pero a tres vueltas del final Marc apretó un poco para dejar atrás al italiano y hacer inútil cualquier estrategia que podría imaginar el equipo Aprilia en el box con tres de sus motos en cabeza.

Al final, triple podio para la casa de Noale y campeón del mundo para un Márquez que, con la caída de su amigo Moreira en la última vuelta de la carrera, cruzó la meta octavo, lo que hubiera hecho absolutamente inútil cualquir otro resultados de las Aprilia para evitar que celebrara, en el único circuito del calendario donde nunca ha ganado, lo que nadie más ha conseguido: ser ocho veces campeón de MotoGP y convertirse en el GOAT de este deporte.

Clasificación carrera MotoGP del GP Portugal 2026:

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos 1

M. Bezzecchi Aprilia

72 Aprilia 25

41'30.802

25 2

J. Martín Aprilia

89 Aprilia 25

+3.845

41'34.647

3.845 20 3

R. Fernández Trackhouse

25 Aprilia 25

+5.711

41'36.513

1.866 16 4

F. Di Giannantonio VR46

49 Ducati 25

+8.828

41'39.630

3.117 13 5

A. Ogura Trackhouse

79 Aprilia 25

+10.305

41'41.107

1.477 11 6

F. Aldeguer Gresini

54 Ducati 25

+14.107

41'44.909

3.802 10 7

B. Binder KTM

33 KTM 25

+17.465

41'48.267

3.358 9 8

M. Márquez Ducati

93 Ducati 25

+18.162

41'48.964

0.697 8 9

L. Marini Honda

10 Honda 25

+18.599

41'49.401

0.437 7 10

I. Lecuona Ducati

27 Ducati 25

+22.275

41'53.077

3.676 6 11

E. Bastianini Tech3

23 KTM 25

+24.028

41'54.830

1.753 5 12

F. Quartararo Yamaha

20 Yamaha 25

+25.059

41'55.861

1.031 4 13

J. Miller Pramac

43 Yamaha 25

+25.746

41'56.548

0.687 3 14

A. Rins Yamaha

42 Yamaha 25

+33.146

42'03.948

7.400 2 15

F. Morbidelli VR46

21 Ducati 25

+34.495

42'05.297

1.349 1 16

P. Espargaró Tech3

44 KTM 25

+34.724

42'05.526

0.229 17

J. Dixon Honda

96 Honda 25

+34.951

42'05.753

0.227 18

A. Fernández Pramac

47 Yamaha 25

+1'03.917

42'34.719

28.966 dnf

D. Moreira LCR

11 Honda 24

+1 Vuelta

40'27.361

1 Vuelta Accidente dnf

A. Márquez Gresini

73 Ducati 11

+14 Vueltas

19'01.105

13 Vueltas Abandono dnf

P. Acosta KTM

37 KTM 5

+20 Vueltas

9'05.450

6 Vueltas Abandono dnf

J. Zarco LCR

5 Honda 0

+25 Vueltas

56.863

5 Vueltas Accidente Ver resultados

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