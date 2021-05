Márquez: “No era el mejor día para caer y quedarse en medio de la pista”

El piloto de Honda no pudo completar la segunda vuelta de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Italia, al sufrir una caída que le dejó fuera de combate. Marc Márquez intentó adelantar a un rival, se tocó ligeramente y acabó en medio de la pista. Afortunadamente los pilotos que venían por atrás pudieron esquivarle, sobre todo Franco Morbidelli, que tuvo que dar un rodeo para hacerlo y perder todas sus opciones en la carrera.

“Me he tocado con Brad Binder, ha sido un lance de carrera pero si alguien tiene la culpa he sido yo”, admitía Márquez tras la carrera.

“Venía por detrás, le he intentando adelantar en la curva 2, estábamos en esa chicane donde se han caído varios pilotos de la misma manera (este fin de semana), se me ha cerrado de delante y afortunadamente solo me he caído yo”, añadió.

“Me quedo con la sensación del warm up, y que ha sido una primera vuelta en la que, por primera vez, me veía en más condiciones de atacar que de defenderme. Seguramente luego la carrera hubiera sido larga, pero hemos dado un pasito este fin de semana”, se consolaba el de Honda.

“He entendido algunas cosas y la suerte es que la próxima semana volvemos a correr y estaré más fresco porque no he completado hoy la carrera, hay que seguir trabajando en el box con mi equipo”, apuntó.

Pese a que la amenaza de tener que parar por la recuperación sigue pendiendo del corredor, Marc aseguró que estará el viernes en Montmeló.

“Estaré en Barcelona seguro, y más no habiendo corrido hoy. Ha sido una caída muy floja pero me he quedado en medio de la pista y no era el mejor día para tener esa sensación”, dijo en referencia al trágico accidente sufrido el sábado por Jason Dupasquier.

“En Montmeló podremos competir más. Me cuesta hablar porque cuando recuerdo mi caída me acuerdo de Dupasquier. Ha sido un día triste para el Mundial, el día no ha sido malo para mí, pero para el motociclismo ha sido desastroso”, dijo con voz entrecortada.

Para todos los pilotos fue difícil salir a pista tras el minuto de silencio en honor al joven piloto fallecido.

“Es parte del riesgo que corremos en pista. Muchas veces lo queremos olvidar, no lo queremos ver, pero cuando pasan cosas de estas, afortunadamente cada vez menos, te das cuenta de lo que te juegas cada vez que sales a correr. De por qué no hay muchas personas en el mundo capaces de ir a esas velocidades, hay un riesgo. Son golpes duros que te hacen pensar muchas cosas y solo queda dar un fuerte abrazo a la familia, los amigos y al equipo de Dupasquier”, zanjó el de Cervera.

Las fotos de Marc Márquez en el Gran Premio de Italia 2021 de MotoGP

