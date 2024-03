Márquez: "Es un buen debut con Ducati pero se puede hacer mejor"

No son pocos los que se pensaban que Marc Márquez iba a arrasar con el simple cambio de moto de una temporada a la otra, pero la realidad, vista durante la pretemporada y el arranque del Gran Premio de Qatar, daban ciertas pistas de que el español podía hacerlo bien, pero que la palabra victoria eran, todavía, un término lejano en los primeros compases del curso.

Sin embargo, los más cautos, entre ellos el propio piloto, aseguraban que un top 5 era lo máximo a lo que se podía aspirar en un circuito en el que, por otro lado, nunca le fueron bien las cosas a Marc, y precisamente quinto acabó el de Gresini, incluso llegando a estar cuarto y apretando al tercero, en ese momento Pecco Bagnaia, antes de que un ligero error le devolviera a la quinta posición con la que terminó la carrera.

"Me he divertido y adelanté en la recta", explicó Marc, que pasó a Aleix Espargaró por la derecha a pocas vueltas del final.

"Cometí un error en la primera vuelta, que podíamos cometer. Me metí en una pelea con Fabio Di Giannantonio un poco absurda, y luego tuve que apretar mucho para llegar a los de delante", explicó el #93.

Pero una vez cogió el ritmo, Marc empezó a ganar posiciones y daba la impresión, incluso, de que podía haber llegado al podio.

"Luchar con la Ducati es más fácil porque adelantas en la recta", insistió. "Me faltan tres décimas que sí tienen otros pilotos, como Jorge Martín o Aleix", lamentó.

Con los pies en el suelo y sin marcarse expectativas, el debut de Marc debe tomarse como un buen indicativo que las cosas van por el buen camino.

"Para mi mentalidad es un buen debut, pero se puede hacer mucho mejor; ganando. Estoy donde dije: hay tres o cuatro pilotos más rápidos que yo", mantiene su postura.

De cara a la carrera de este domingo, programada al doble de vueltas (22) Marc hizo un pronóstico interesante.

"Aleix iba más rápido que nadie, creo que es el favorito para mañana si todo va como hoy", valoró.

Marc no quiso entrar en comparaciones. "Hay gente detrás y hay gente delante; yo miro a los de delante", cambió de tema.

Pese a su postura conservadora, Marc se vio rápido y capaz de hacer algo más…

"Me falta confianza para ir más rápido, pero hoy me divertí. He ido para adelante, me he ido para atrás. Es demasiado pronto para soñar con el podio, mejor plantearnos un objetivo más realista. Quiero más, pero no pude", confesó.

Y, lógicamente, se mostró contento con el cambio de moto.

"La Ducati va muy bien, pero hay puntos en los que tienes que saber conducirla y no maltratarla", fue el diagnóstico antes de desvelar que "el problema fue de temperatura de las gomas, que hizo que la presión se disparara", lo que hace que las motos sean inconducibles.