Márquez: "Bezzecchi va a encadenar ahora unas carreras buenas; tenemos que estar concentrados"

La estrategia de Marc Márquez para lo que resta de temporada 2026 está clara, y de hecho el vigente campeón del mundo tampoco la ha escondido en lo que va de curso, una campaña en la que no está pudiendo exhibir el tremendo dominio de 2025, cuando ganó su novena corona mundialista.

La enésima lesión en el hombro que sufrió en el accidente provocado por Marco Bezzecchi en el GP de Indonesia de 2025 ha llevado a Márquez a estar más limitado, teniendo que entender cuál es su nuevo 100 por 100, como ha repetido en diferentes ocasiones.

Así, al no poder estar para ganar en todos los fines de semana de carrera, el multicampeón de Cervera ahora divide los grandes premios de MotoGP entre aquellos para atacar, los favorables, y en los que debe defenderse, donde las cosas pueden hacérsele cuesta arriba.

El regreso de las vacaciones en Silverstone hubo que encuadrarlo en el segundo grupo: Márquez salió de Inglaterra con una P7 en la carrera larga y una P9 en la sprint, admitiendo en el 'Inside' que Ducati publica tras cada GP que "no tenía control" en el brazo. Sin embargo, la siguiente cita en MotorLand Aragón fue de las buenas: en uno de sus feudos, en el que ya acumula 8 victorias en la categoría reina, el #93 salió de Teruel con el doblete, los 37 puntos de sábado y domingo que perseguía.

Con dicho resultado, Márquez aumentó sus opciones de conseguir el título mundial al volver a ocupar la segunda posición de la general de pilotos, con 237 puntos, a 19 de Jorge Martín y 5 por delante de Marco Bezzecchi a falta de 9 grandes premios aún por delante (si se mantiene el GP de Qatar).

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Preguntado por la situación de la general tras Aragón, Márquez reconoció que está todo muy abierto, volvió a incidir en la necesidad de aprovechar los momentos álgidos y se atrevió a hacer una predicción: el ilerdense espera que Bezzecchi, más que el líder de la general, brille en las próximas carreras.

"Pueden pasar muchas cosas. Hace dos semanas estaba medio muerto, o cojo. Ahora vuelvo a estar vivo. Va y viene. Sobre todo, hay que aprovechar los momentos buenos que te puedes encontrar en un fin de semana, cuando se puede ganar. Y si no, a sacar el máximo. Pero se está viendo [fuerte] a Jorge Martín, y sobre todo Bezzecchi va a encadenar ahora unas carreras buenas. Tenemos que estar concentrados", dijo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Se da la circunstancia de que la próxima parada del calendario es el GP de San Marino en el Misano World Circuit Marco Simoncelli, cita de casa para los pilotos italianos y especialmente para los pilotos de la Academy de Valentino Rossi, ya que está a tiro de piedra de Tavullia. Ya en 2025, Bezzecchi apretó las tuercas a Márquez en la carrera dominical.

Sobre si la visita a Misano será de atacar o de defender, Márquez no se mojó del todo: "Depende, tendremos que valorarlo durante el fin de semana. Simplemente, sacar el máximo será el objetivo vital, sea cual sea la posición. Y durante el gran premio habrá que entender hasta dónde podremos llegar. Pero lógicamente cada carrera será importante, y entender la meteorología, y dónde estarán los rivales", cerró.