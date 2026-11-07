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MotoGP GP de Qatar
Márquez: "Bezzecchi está a otro nivel, de momento hay que renunciar a arriesgar por ganar"
Marc Márquez cree que Marco Bezzecchi está en otro planeta tras la clasificación de Qatar y centra su objetivo en buscar el podio en la sprint y en no perder puntos con Jorge Martín.
Germán Garcia Casanova
Editado: 7 nov 2026, 12:58
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images
Tras la clasificación del Gran Premio de Qatar, Marc Márquez no piensa en pelear por la victoria, al menos de puertas para fuera, por más que este fin de semana sea el primero en el que puede cerrar su décimo título mundial.
La cronometrada:
La cronometrada deparó a un Marco Bezzecchi claramente superior en Losail, al hacer la pole con récord de la pista, rozando el 1:49 y sacándole más de dos décimas a un Marc Márquez que se tuvo que conformar con el segundo lugar, sobre Fabio Di Giannantonio, mientras que el otro contendiente al título, Jorge Martín, tuvo que conformarse con la undécima plaza.
Tras hacer la pole, Bezzecchi reconoció que estaba contento, pero no quiso lanzar las campanas al vuelo: "Ha sido chulo, y estoy contento. Ha sido una clasificación muy buena, y era necesaria. Era importante salir lo más adelante posible, y con un Márquez tan rápido, aún más. Será difícil, porque hay muchos pilotos que están yendo muy fuerte. Marc, Diggia, todas las Aprilia... Trataremos de hacer una buena salida, y luego veremos".
"Para la carrera al sprint, el neumático medio será demasiado duro, sinceramente. Son pocas vueltas y hay que ir muy fuerte. Mi ritmo no ha sido malo, tanto con el medio como con el blando. Trataremos de ajustar un par de cositas aún. Será duro, porque Marc es muy rápido y muy fuerte en las frenadas. Yo soy un poquito más fuerte en las enlazadas, por las diferencias de las motos. Trataré de dar pelea", siguió, con perfil bajo.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Mucho más claro fue Márquez, que reconoció que el tercer clasificado de la general, a quien tiene que aventajar en 8 puntos para ser campeón (y en 30 a Martín) en Losail, está en otro planeta.
"Viendo un poquito cómo había ido el FP2, la primera línea era el objetivo principal. Cuando he visto 50.3, me he dicho que dependería de las Aprilia. Y Bezzecchi ha ido muy, muy, muy rápido. Está a otro nivel este fin de semana. Hay que entenderlo, batallar con los demás y sacar el 100 por 100", detalló el #93.
Preguntado sobre si pelear con los demás significa renunciar a arriesgar por ganar, Márquez contestó: "De momento sí, nos saca tres o cuatro décimas por vuelta. ¿Qué quieres hacer? No se encuentran de un entreno para otro. Está a un nivel increíble, pilotando muy bien, y hay que entenderlo. Veremos, saldremos, intentaremos apretar en las primeras vueltas, pero creo que después se escapará. Ahí, tendremos que intentar perder el mínimo de puntos respecto a él y a ver si podemos ganar a Martín".
"Di Giannantonio, Raúl Fernández, Ai Ogura, Jorge Martín... Están todos ahí, las cuatro Aprilia y Diggia, que tiene un gran ritmo. Así que no nos podemos despistar, porque es fácil ser quinto o sexto. Tenemos que salir, atacar y, al menos en la sprint, a ver si podemos estar en el podio", siguió.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images
En el tercer lugar, Di Giannantonio tratará de dar el máximo aunque esté acompañado en primera fila de pilotos con opciones de título: "Dos pilotos han sido mejores que nosotros, pero estoy contento, porque somos buenos a una vuelta. El ritmo esta mañana no estaba mal, así que estoy disfrutando mucho este fin de semana. Hemos vuelto a encontrar algo que faltaba en las últimas carreras".
"Creo que las Aprilia tienen algo más, sinceramente. Yo tengo que dar el máximo por mi parte, tengo que hacer todo lo que pueda controlar lo mejor posible. Y veremos hasta dónde llegamos. ¿Meterme en la pelea por el título? El trofeo de ganador me gusta demasiado. Ellos hacen sus carreras, yo hago la mía, y a darlo todo", cerró.
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