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MotoGP GP de Portugal

Márquez: "El objetivo es descartar a Bezzecchi en la sprint y cerrar el título el domingo"

Marc Márquez, que asumió algunos riesgos para conseguir su objetivo de salir desde la primera fila del GP de Portugal explicó sus planes para salir campeón de Portimao.

Germán Garcia Casanova

Editado: 21 nov 2026, 12:28

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Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El piloto de Ducati explicó del viernes antes un espeso corrillo de periodistas en la sala de prensa de Portimao que no tenía la velocidad para lograr una primera fila de parrilla y que lo más realista era alcanzar la segunda, subrayando, sin embargo, que no renunciaba a nada. Y así fue, Marc Márquez volvió a hacer magia y en unas condiciones complicadas y después de haber visto salir por los aires a su amigo Diogo Moreira en la Q1, asumió los riesgos necesarios para acabar segundo en la hoja de tiempos, solo por detrás de un Marco Bezzecchi que ha recuperado la contundencia de principio de temporada y que saldrá desde la pole posición del GP de Portugal, tras quitarle, precisamente al español, el récord de la pista que ostentaba desde 2023.

"Sabiendo o viendo la volada de Moreira había que ir con cuidado, las condiciones eran difíciles pero he cogido riesgos porque tomarlos en la Q2 los minimiza después en las salidas de la sprint y la carrera larga, al menos en las primeras vueltas, luego todo puede pasar, pero el primer momento importante del fin de semana se ha cumplido con nota y ahora vamos a por el segundo", expiró Márquez nada más acabar la Q2 a los micrófonos de DAZN.

Evidentemente, la pregunta entonces fue cuál era el segundo momento importante. "Te puedo decir lo que tengo en la cabeza, pero luego tiene que salir. El objetivo en la sprint es puntuar para descartar a Bezzecchi, y en la carrera larga intentar cerrar el título, pero veremos", llevó la lucha hasta mañana, por más que hoy, tal y como está la parrilla, tendrá ya una oportunidad clara.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi, con la mente ya fuera de la lucha por el campeonato, parece haberse liberado y recuperado la pegada de principio de temporada.

"Ha sido una Q2 muy bonita, me he sentido bien, las condicione no eran perfectas y hemos tenido que asumir riesgos extra, porque como sabéis salir desde una buena posición en parrilla es fundamental", apuntó.

"En caso de lluvia no me encontré mal por la mañana, aunque casi estaba seco, esperamos que no llueva y poder tener una buena carrera", en referencia a las previsiones que han hecho adelantar media hora la sprint, una carrera que este año no ha ganado nunca el italiano.

"Estaría bien ganar la primera sprint de la temporada, vamos a intentar controlar todos los detalles, seguir concentrados y ver qué nos podemos llevar a casa", zanjó el de Aprilia.

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