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MotoGP GP de Valencia

Márquez: "Como compañero de equipo, Bagnaia es un caballero"

Sin tiempo para celebrar su octavo título de MotoGP, Marc Márquez se presenta en Valencia con la intención de mantener la tensión para evitar despistes que puedan acarrear alguna lesión, y alabando el papel de Pecco Bagnaia como compañero.

Germán Garcia Casanova

Editado: 26 nov 2026, 13:14

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Marc Márquez y Pecco Bagnaia

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El domingo pasado, Marc Márquez hizo historia en Portimão, donde se coronó por octava vez en la clase reina, y por décima vez en el total de las categorías del campeonato. Los cuatro días que han pasado desde el alirón han sido frenéticos para el español, que ha pasado por infinidad de entrevistas y compromisos, antes de desplazarse hasta Cheste, donde el Mundial pondrá el cerrojo este domingo.

El año pasado, tras volver a ganar el título seis años después de la última vez, el catalán se lesionó en la siguiente parada del calendario, en Indonesia, donde llegó “completamente vacío”, según describió él mismo.

Con la lección aprendida, el #93 quiere encontrar la forma de conectarse cuando salga a la pista, ya desde el viernes, para mantener la tensión competitiva que le puede alejar de esos despistas tan peligrosos que pueden derivar en lesiones.

“Con la experiencia que tuve en Indonesia, entendí que tengo que mantener la tensión competitiva necesaria. En Indonesia llegué completamente vacío, y fue un fin de semana de caídas. Aquí quiero tener esa alegría en pista”, declaró Márquez, que correrá en el circuito Ricardo Tormo por primera vez subido a una Ducati, debido a la Dana que obligó a trasladar la edición de 2024 a Barcelona, y a su baja del curso pasado.

En Valencia, a pesar de ser un circuito de izquierdas, el #93 solo ha ganado dos veces en la clase reina (2014 y 2019). “Si me estuviera jugando el título, saldría a atacar y a ganar, porque es un circuito de izquierdas. Pero también tengo ganas de pasar un invierno normal. Valoraremos todo, y trataremos de igualar a Ducati el título de constructores”, añadió el multicampeón.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A pesar de tener a buen recaudo el cetro reservado a la batalla de los pilotos, Ducati todavía aspira a llevarse el de constructores, aunque para ello deba superar a Aprilia, que le aventaja en nueve puntos en la tabla. Razones para seguir concentrado no le faltan al corredor de Cervera (Lleida), que el martes se subirá a la Desmosedici de 850cc, aunque ya con Pedro Acosta al otro lado del taller, sin la presencia de Francesco Bagnaia.

El italiano, que se lesionó en Qatar, seguirá sin poder correr este domingo, en el que hubiera sido su último gran premio vestido de rojo. “Pecco es un caballero. Él sigue siendo quien más ha dado a Ducati, porque comenzó su carrera aquí, y ha ganado dos títulos y muchas carreras. Cuando llega alguien a tu garaje, puedes cerrarte o intentar que las cosas fluyan. Y él optó por la segunda, que dio mucha armonía. Por todo ello le deseo lo mejor”, remachó Márquez.

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