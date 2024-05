Márquez: "Si tenéis cuatro duros, en Montmeló apostad por la Aprilia"

El español atraviesa su mejor momento desde que, con vistas a esta temporada, se subió a una Ducati del equipo Gresini después de 11 años en Honda. En Jerez peleó con Pecco Bagnaia por el triunfo hasta la última vuelta de la prueba, y en Le Mans, hace dos semanas, llevó a cabo dos remontadas marca de la casa que le catapultaron de la 13ª posición que ocupó en la parrilla de salida, hasta el segundo puesto. Hacer eso una vez es complicado, hacerlo dos veces (sábado y domingo) no hace demostrar que la mejor versión del ocho veces campeón del mundo está de vuelta para suerte de una hinchada que este fin de semana, en Montmeló, estará entregada.

A pesar de haber sumado dos triunfos y seis podios en las nueve visitas que Márquez ha hecho al 'Circuit' desde que compite en la categoría de las motos pesadas (2013), el catalán no identifica la pista como una de sus favoritas. Puestos a señalar el candidato con más números de llevarse el triunfo, el #93 lo tiene claro. "Si tenéis cuatro duros ponerlos en la Aprilia para este fin de semana, porque aquí normalmente siempre va rápido. A nivel de circuito, este no subraya mis puntos fuertes", destaca, en referencia al doblete de Aleix Espargaró, el año pasado, y el podio que se le escapó al de Granollers (Barcelona), en 2022, cuando dio por terminada la carrera una vuelta antes de tiempo cuando iba segundo.

Terminada su adaptación a la Ducati y en clara línea ascendente, Márquez figura el tercero en la tabla general, empatado con Enea Bastianini (cuarto), y ambos se encuentran a 40 puntos del líder, Jorge Martín. Se da la circunstancia de que el leridano se está jugando con ambos el segundo puesto en el taller oficial de Ducati para los próximos dos años, por más que la pelea parece haber quedado reducida a los dos españoles. Si tenemos en cuenta la agenda y lo declarado por Ducati,

Lo lógico sería pensar que la incógnita se resolverá la semana que viene, durante el Gran Premio de Italia. Dependiendo de cuál sea el elegido para vestir de rojo, eso hará que las demás piezas del puzzle encajen, seguramente de forma bastante acelerada.

"El cambio de Honda a Ducati me está saliendo bien; estoy en la pomada, bailando con las guapas, allí delante. Volver a ser competitivo, estar luchando con Martín y Pecco, que son los dos pilotos que van más rápido sobre una Ducati, pues ya es mucho", ahondó el multicampeón, que, en lo relativo a su futuro, no dio demasiadas pistas más allá de las obvias. "Poco puedo explicar. De lo que está en mis manos, intento dar mi 100% en pista. Cuanto mejores resultados tengas, más puertas se abrirán. Evidentemente, si uno no tiene contrato y hay marcas con vacantes, pues hay conversaciones con todos los fabricantes", reconoció Márquez.

Marc Márquez, junto a su hermano Alex Márquez y al piloto de Aprilia Aleix Espargaró Foto de: Circuit de Barcelona

