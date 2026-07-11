Márquez: "Me apetecía arriesgar y tenía ganas de tener el récord en este circuito"

Como había en su época de Honda, sobre todo porque entonces no había carreras sprint y se podían utilizar más neumáticos de clasificación, Marc Márquez cambió completamente la estrategia respecto al resto de rivales, y completar tres salidas a pista en la Q2 del Gran Premio de Alemania, utilizando las dos motos y tres gomas traseras blandas nuevas, lo que acabó dándole no solo la pole, también el nuevo récord de la pista que ha establecido en 1.19.041, bajando 30 milésimas en anterior en posesión de Fabio Di Giannantonio.

"Ayer cuando le comente al equipo en el box se quedaron un poco sorprendidos", explicó Marc Márquez tras asegurarse la pole, ya en el corralito.

"Les dije que me apetecía arriesgar, tenia ganas de tener el récord de las (motos) 1000 en este circuito, por eso he hecho tres ataques al tiempo", añadió.

"Era optimista, la verdad, pensaba que podía bajar al 1.18, pero el ultimo sector he ido a asegurar la vuelta, que era buena. Pero tanto Alex como Diggia van muy rápido", avisó, en referencia a los dos pilotos que le van a acompañar en la primera fila.

Desde la pole, el objetivo de hacer un doblete en Sachsenring parece más cerca para el de Ducati. "Hoy hemos reducido el ataque al tiempo que ayer era muy rápido, y hemos ganado en ritmo de carrera que es lo que buscaba. Ahora tengo que gestionar una cosita para la sprint y a partir de ahí luchar por la victoria", dijo antes de negarse a explicar que era esa 'cosita'. "No lo voy a decir, lógicamente, te lo diré el domingo después de la carrera", dijo entre risas.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Segundo, por detrás de su hermano, saldrá Alex Márquez, que hizo un giro imponente en 1.19.102, a 31 milésimas del anterior récord, pero que terminó segundo.

"Como ya dije ayer, esto es lo que tiene coincidir con gente así", en referencia a Marc, al que es casi imposible batir en este tipo de situaciones. ·Pero eso también le da más valor a los resultados. En este circuito, Marc es capaz de controlar muy bien la vuelta y no cometer errores".

Llegando de la dura lesión de Barcelona, Alex se va reencontrando poco a poco con su mejor versión. "Desde ayer hemos dado un paso adelante muy bueno, a ver como va la sprint, saldré a disfrutar y dar lo mejor de mi", anunció, sin miedo al componente físico. "La sprint, y sobre todo la la carrera del domingo, son muy largas aquí, con 30 vueltas, no estoy al cien por cien pero no es un circuito muy exigente, así que intentaremos lo mejor y a ver qué sale".