Márquez: "No me apetece tener que adaptarme a una nueva moto, pero no lo descarto"

A primera hora de la mañana de este jueves trascendió que Ducati había decidido elegir finalmente a Jorge Martín para que acompañe a Pecco Bagnaia en la escudería oficial de Borgo Panigale a partir del curso que viene. Con el paso de las horas, el discurso de Marc Márquez fue endureciéndose. En un primer momento, al multicampeón se le preguntó por la noticia en cuestión, y él se mostró desorientado: "No es esta la información que tengo yo", respondió en una de las múltiples entrevistas que dio por la mañana, a las que siguieron muchas otras, ya por la tarde.

Seguramente después de dar veracidad a la llegada de Martín al taller de las motos rojas, Márquez reformuló su estrategia, para dejar claro que la elección hecha por el constructor boloñés no marcará su futuro si no coincide con su voluntad.

Por lógica, y por los compromisos contractuales que arrastra el fabricante italiano, la operación más conveniente sería que el #93 recalara en Pramac, que tiene en su mano renovar el acuerdo con Ducati, para seguir disponiendo de dos Desmosedici de la última especificación, los dos próximos años.

Una vía que no convence para nada al piloto de Cervera (Lleida), que no está por la labor de salir de una estructura satélite, para recalar en otra. "Pramac no es una opción para mí", soltó a mediodía. Por la tarde, tras la conferencia de prensa oficial, el multicampeón atendió a los medios españoles desplazados, y fue un pelín más explícito con las distintas alternativas que puede tener.

"No voy a cambiar de un equipo satélite a otro. El año pasado cambié de Honda a Gresini, y me estoy encontrando muy bien aquí. Era una situación muy delicada en mi carrera deportiva pero ahora soy competitivo y me estoy divirtiendo", desgranó el #93, que no cerró la puerta a abandonar la ‘familia’ Ducati.

"No me apetece tener que adaptarme de nuevo a una moto, pero no lo descarto. Tengo la suerte de que en esos tres escenarios me sentiría cómodo, aunque tengo mis prioridades", añadió el catalán, que tiene encima de la mesa una oferta del grupo Pierer Mobility.

Perdida la posibilidad de vestirse de rojo, el siguiente punto en su lista de prioridades pasa por permanecer en Gresini pero con la Demosedici del año en curso, la misma que llevarán Martín y Bagnaia. Para materializar esta opción, Pramac debería no ejecutar la opción de renovación con Ducati que tiene encima de la mesa, para presumiblemente firmar con Yamaha, o renunciar a uno de esos dos prototipos oficiales, quedarse solo con uno, y ‘ceder’ el otro a Gresini. "Ya he trasladado a la gente que tiene que saber esto cómo me sentiría cómodo", zanjó Márquez.