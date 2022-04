"Listo para volver, listo para volar", el mensaje de Marc Márquez

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Honda sigue a la espera de que su problema de visión doble (diplopía), en el que volvió a recaer tras la fuerte caída sufrida en el warm up del Gran Premio de Indonesia, hoy hace dos semanas, desaparezca para poder volver a subirse a su moto.

Marc Márquez fue declarado no apto para la carrera de Mandalika, y no viajó a Termas de Río Hondo, donde esta tarde se celebran las carreras del Gran Premio de Argentina, tercera parada del calendario MotoGP.

Este mismo domingo, Márquez ha subido un vídeo a sus redes sociales mientras continua con su preparación para no perder el tono físico: “Non stop”, dice el corredor en el post.

Marc, que ahora vive en Madrid, escogió como música de fondo para vídeo una pieza de Outskrts: ‘Let's Do This’, cuya pegadizo estribillo dice: "Are you ready for a comeback? /Are you ready to fly? /Are you ready for the moment? /Get ready to ride", que vendría a ser, en castellano: "¿Estás preparado para volver?, ¿Estás listo para volar?, ¿Estás preparado para el momento?, Prepárate para montar".

El mensaje 'oculto' de Marc no puede ser más claro y directo, el corredor se siente cada vez más recuperado de su problema ocular y en Honda son muy optimistas con la posibilidad de que viaje a Austin, donde el próximo fin de semana se celebra el Gran Premio de las Américas.

En principio, Marc pasará este lunes por la mañana una nueva revisión con su oftalmólogo de confianza, el doctor Sánchez Dalmau, que fue el primero en teñir de optimismo este nuevo episodio de diplopía del corredor, cuando dijo que esta vez la dolencia era menos grave. Si las pruebas son positivas, el corredor viajará el martes a los Estados Unidos para reencontrarse con los miembros de su equipo, que este fin de semana están en Termas trabajando junto al alemán Stefan Bradl, reemplazo del español en el equipo Repsol.

Alberto Puig, team manager de Honda, habló este sábado desde Argentina sobre el estado de Marc.

"El tema de la vista es muy complejo y no te pueden dar una fecha exacta para volver. Por la referencia del año pasado (tres meses de baja), nos asustamos mucho en Mandalika, pero ahora la progresión ha sido muy rápida, no puedo decir que va a venir a Austin, pero la recuperación está siendo muy rápida", dijo.

El ejecutivo de Honda, además, cree que cuando Marc reaparezca ya lo hará para luchar por las victorias.

"Lo bueno de la vista es que ves o no ves, si te rompes un brazo vuelves y tienes un hándicap, pero con la vista, cuando Marc vuelva verá bien (…) y podrá luchar para ganar desde el primer día".