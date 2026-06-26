Márquez deja abierto su futuro más allá de 2028: "No sé si este será mi último contrato"

Desde que el pasado martes Ducati anunció de forma oficial lo que ya se sabía desde hace meses, la renovación de Marc Márquez por dos temporadas más hasta final de 2028, el nueve veces campeón del mundo no ha podido descansar ni un momento dando explicaciones y entrevistas en torno a esta extensión del contrato con el fabricante italiano, con el que ganó el pasado año el título de MotoGP.

Marc, que en febrero cumplió 33 años, ha explicado la maniobra desde todos los enfoques, los de la lesión, la motivación, las ganas, ha expresado su agradecimiento por la paciencia de Ducati en un momento en el que, su enésima lesión en el brazo derecho, le llevó a dudar, incluso, de si podría volver a ser competitivo.

Pero no fue hasta este jueves, en la rueda de prensa oficial previa al GP de los Países Bajos, cuando Márquez lanzó un mensajes que, hasta ahora, no había utilizado ni nadie había puesto sobre la mesa: que este contrato hasta final de 2028, puede que no sea el último.

"Mi objetivo más ambicioso es disfrutar de mi pasión en los últimos años de mi carrera" explicó Marc en Assen.

"A veces algunos atletas terminan su carrera odiando su deporte o su pasión porque, normalmente, en los últimos años se pueden sufrir lesiones, presión, no sé, los resultados. Lo que yo quiero es, simplemente, disfrutar el último año de mi carrera, y ese será mi principal objetivo", dejando abierto que ese último año puede ser el próximo, el siguiente o dentro de cuatro .

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Ducati Corse

El campeonísimo español, ni siquiera se marca el objetivo de seguir ganando títulos o resultados.

"No, quiero decir que mi principal objetivo es disfrutar de mi pasión y recordar el último año de mi carrera. No sé si será mi último contrato o no, pero en el buen sentido, no en el del sufrimiento. Ese es el objetivo principal", abrió la opción a seguir más allá de 2028, si mantiene la pasión y continua disfrutando con el motociclismo.

Ese enfoque, sin embargo, no quita que en el ADN de Marc siga muy presente su gen ganador.

"Obviamente, siempre me gusta ser competitivo y dar el 100%. Pero sí, tendremos tiempo para pensar cuál será el objetivo el próximo invierno".

Por úlitmo, y aunque ya se sabía pero muchos lo pusieron en duda, el firmado por Marc es un contrato de dos años, no de una temporada y después veremos. "La opción estaba sobre la mesa, pero al final, lo mejor para el proyecto fue un contrato de dos temporadas", un acuerdo que conluirá con 35 años.