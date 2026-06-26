Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

A Esteban Ocon le importan una m***** quienes dudan de su futuro en la F1

Fórmula 1
GP de Austria
A Esteban Ocon le importan una m***** quienes dudan de su futuro en la F1

F1 en DIRECTO: entrenamientos libres 1 y 2 (FP1 y FP2) en Austria con Live Timing

Fórmula 1
GP de Austria
F1 en DIRECTO: entrenamientos libres 1 y 2 (FP1 y FP2) en Austria con Live Timing

Moto3 en Assen - Kelso lidera el viernes, con Quiles 11º - Resultados y resumen

Moto3
Moto3 en Assen - Kelso lidera el viernes, con Quiles 11º - Resultados y resumen

Lo que los pilotos de MotoGP pudieron decir, y no, tras el primer test con la 850cc

MotoGP
GP de Países Bajos
Lo que los pilotos de MotoGP pudieron decir, y no, tras el primer test con la 850cc

Estas son las mejoras para Austria: destacan las de Red Bull, sin nada en Aston y Williams

Fórmula 1
GP de Austria
Estas son las mejoras para Austria: destacan las de Red Bull, sin nada en Aston y Williams

WRC Grecia: Neuville empieza mandando ante Ogier; Sordo y Fourmaux sufren un pinchazo

WRC
Rally de Grecia
WRC Grecia: Neuville empieza mandando ante Ogier; Sordo y Fourmaux sufren un pinchazo

Aprilia coloca cuatro motos entre los seis primeros, y Márquez se cae, en el arranque del GP de los Países Bajos

MotoGP
GP de Países Bajos
Aprilia coloca cuatro motos entre los seis primeros, y Márquez se cae, en el arranque del GP de los Países Bajos

Directo MotoGP: la Práctica de Assen (Países Bajos), con Live Timing

MotoGP
GP de Países Bajos
Directo MotoGP: la Práctica de Assen (Países Bajos), con Live Timing
Declaraciones
MotoGP GP de Países Bajos

Márquez deja abierto su futuro más allá de 2028: "No sé si este será mi último contrato"

Renovado por Ducati para las dos próximas temporadas, Marc Márquez aseguró este jueves en Assen que este podría no ser su último contrato, dejando claro que mientras "disfrute" de las carreras seguirá adelante.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Desde que el pasado martes Ducati anunció de forma oficial lo que ya se sabía desde hace meses, la renovación de Marc Márquez por dos temporadas más hasta final de 2028, el nueve veces campeón del mundo no ha podido descansar ni un momento dando explicaciones y entrevistas en torno a esta extensión del contrato con el fabricante italiano, con el que ganó el pasado año el título de MotoGP.

Marc, que en febrero cumplió 33 años, ha explicado la maniobra desde todos los enfoques, los de la lesión, la motivación, las ganas, ha expresado su agradecimiento por la paciencia de Ducati en un momento en el que, su enésima lesión en el brazo derecho, le llevó a dudar, incluso, de si podría volver a ser competitivo.

Pero no fue hasta este jueves, en la rueda de prensa oficial previa al GP de los Países Bajos, cuando Márquez lanzó un mensajes que, hasta ahora, no había utilizado ni nadie había puesto sobre la mesa: que este contrato hasta final de 2028, puede que no sea el último.

"Mi objetivo más ambicioso es disfrutar de mi pasión en los últimos años de mi carrera" explicó Marc en Assen.

"A veces algunos atletas terminan su carrera odiando su deporte o su pasión porque, normalmente, en los últimos años se pueden sufrir lesiones, presión, no sé, los resultados. Lo que yo quiero es, simplemente, disfrutar el último año de mi carrera, y ese será mi principal objetivo", dejando abierto que ese último año puede ser el próximo, el siguiente o dentro de cuatro .

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Ducati Corse

El campeonísimo español, ni siquiera se marca el objetivo de seguir ganando títulos o resultados.

"No, quiero decir que mi principal objetivo es disfrutar de mi pasión y recordar el último año de mi carrera. No sé si será mi último contrato o no, pero en el buen sentido, no en el del sufrimiento. Ese es el objetivo principal", abrió la opción a seguir más allá de 2028, si mantiene la pasión y continua disfrutando con el motociclismo.

Ese enfoque, sin embargo, no quita que en el ADN de Marc siga muy presente su gen ganador.

"Obviamente, siempre me gusta ser competitivo y dar el 100%. Pero sí, tendremos tiempo para pensar cuál será el objetivo el próximo invierno".

Por úlitmo, y aunque ya se sabía pero muchos lo pusieron en duda, el firmado por Marc es un contrato de dos años, no de una temporada y después veremos. "La opción estaba sobre la mesa, pero al final, lo mejor para el proyecto fue un contrato de dos temporadas", un acuerdo que conluirá con 35 años.

Por si te lo perdiste:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior A qué hora es hoy MotoGP en Assen, FP1 y Práctica en Países Bajos
Siguiente artículo Aprilia coloca cuatro motos entre los seis primeros, y Márquez se cae, en el arranque del GP de los Países Bajos

Mejores comentarios
Más de
Germán Garcia Casanova

Aprilia coloca cuatro motos entre los seis primeros, y Márquez se cae, en el arranque del GP de los Países Bajos

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Aprilia coloca cuatro motos entre los seis primeros, y Márquez se cae, en el arranque del GP de los Países Bajos

Di Giannantonio cree que tiene "el equipo para afrontar el gran objetivo de luchar por el mundial"

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Di Giannantonio cree que tiene "el equipo para afrontar el gran objetivo de luchar por el mundial"

Morbidelli: "No es nada extraño que los dos pilotos de Ducati sean españoles"

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Morbidelli: "No es nada extraño que los dos pilotos de Ducati sean españoles"
Más de
Marc Márquez

A qué hora es hoy MotoGP en Assen, FP1 y Práctica en Países Bajos

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
A qué hora es hoy MotoGP en Assen, FP1 y Práctica en Países Bajos

Márquez: "Acosta es un piloto talentoso, rápido, joven; es un buen fichaje para Ducati”

MotoGP
MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Brno
Márquez: "Acosta es un piloto talentoso, rápido, joven; es un buen fichaje para Ducati”

Directo MotoGP: la Práctica de Assen (Países Bajos), con Live Timing

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Directo MotoGP: la Práctica de Assen (Países Bajos), con Live Timing
Más de
Ducati

Bastianini: "Si no quedan pilotos italianos en Ducati será que alguna cosa allí no ha funcionado"

MotoGP
MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Brno
Bastianini: "Si no quedan pilotos italianos en Ducati será que alguna cosa allí no ha funcionado"

Parrilla de MotoGP para 2027: pilotos confirmados y así está el mercado

MotoGP
MotoGP
Parrilla de MotoGP para 2027: pilotos confirmados y así está el mercado

Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Característica
MotoGP
Característica
MotoGP
GP de España
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias

A Esteban Ocon le importan una m***** quienes dudan de su futuro en la F1

Fórmula 1
GP de Austria
A Esteban Ocon le importan una m***** quienes dudan de su futuro en la F1

F1 en DIRECTO: entrenamientos libres 1 y 2 (FP1 y FP2) en Austria con Live Timing

Fórmula 1
GP de Austria
F1 en DIRECTO: entrenamientos libres 1 y 2 (FP1 y FP2) en Austria con Live Timing

Moto3 en Assen - Kelso lidera el viernes, con Quiles 11º - Resultados y resumen

Moto3
Moto3 en Assen - Kelso lidera el viernes, con Quiles 11º - Resultados y resumen

Lo que los pilotos de MotoGP pudieron decir, y no, tras el primer test con la 850cc

MotoGP
GP de Países Bajos
Lo que los pilotos de MotoGP pudieron decir, y no, tras el primer test con la 850cc