Marini: "Cualquiera que se sube a una Ducati parece estar en forma"

Las dos motos que lideraron la tabla combinada de tiempos de las dos últimas jornadas de test de la pretemporada, en Portimão, fueron las Ducati de Pecco Bagnaia y Johann Zarco. La marca de Borgo Panigale colocó a siete de sus Desmosedici en las ocho primeras posiciones, en lo que es una radiografía perfecta de la impresión más generalizada entre los talleres. El fabricante boloñés, que el curso pasado celebró el segundo título de su historia 15 años después de ganar el primero, se ha superado con el prototipo de esta temporada, una moto que tiene la virtud más preciada de todas: permite al corredor que se sube a ella mostrar sus mejores argumentos.

Los números que firmó Ducati en 2022 no dejan espacio a la duda: 12 victorias de 20 posibles –récord absoluto para el constructor–, además 16 pole position de las 20 que se pusieron en juego y 32 podios de 60. A este último parámetro contribuyeron siete de sus ocho pilotos, circunstancia que confirma la polivalencia del prototipo.

Eso mismo lo verbalizó Luca Marini tras el test en Portimao, en el que terminó el cuarto, a tres décimas de Bagnaia y como el primero de los pilotos de Ducati que en este 2023 dispondrán del modelo anterior del prototipo.

"Me veo en forma, pero cualquiera que se sube a una Ducati parece estar en forma. Nuestra moto está a un nivel muy bueno y es muy divertida", resume Marini, quien, a su vez, no escondió el papel de favorito que cree que le corresponde jugar a Bagnaia. Ya no solo por competir con el dorsal #1 que le acredita como campeón vigente, sino por su rendimiento en pista.

"Creo que, al margen de Pecco, que seguramente está en un escalón superior, el resto de los corredores de Ducati estamos a un nivel similar", destaca el piloto del Mooney VR46, antes de desgranar los argumentos que le llevan a pensar de esa forma. "Pecco hizo una temporada increíble el año pasado, así que, cuando llega a un circuito, se lo encuentra todo perfectamente preparado, al 100%. Está muy contento con la moto de 2023, especialmente con la electrónica, y eso es una ayuda enorme", relata el #10.

Sobre el estreno de la semana que viene, el hermano de Valentino Rossi tiene claro que la carrera corta, del sábado, se disputará con una especificación de goma trasera distinta a la del domingo. "La carrera al sprint será con la blanda; la del domingo, con la media. Más aún si tenemos en cuenta que el agarre del asfalto bajará una vez rueden las Moto2", considera Marini.

