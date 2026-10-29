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Marini: "El virus me impedía mover las manos y los dedos; apenas podía escribir mensajes"

Luca Marini explica desde Sepang los síntomas que le impidieron correr en Australia, y que le provocaron una pérdida de fuerza generalizada, especialmente en las manos: "Era como si tuviera artritis".

Oriol Puigdemont

Publicado: 29 oct 2026, 10:14

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Luca Marini este jueves en Sepang

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Luca Marini llegó a Phillip Island con lo que se sospechaba podía ser una gripe, a raíz de los síntomas que arrastraba, y que fueron a peor con el paso de las horas, hasta dejarle completamente fuera de combate en las jornada del viernes y el sábado, las dos únicas en las que las motos salieron a la pista en el trazado australiano.

Cancelada la prueba del domingo en la despedida del trazado aussie al Mundial, Marini se presentó en Sepang este jueves, con otra cara y con la intención de volver a saltar a a pista, el viernes, después de unos días en los que lo pasó fatal.

"La sensación era muy extraña; no la había experimentado nunca. Literalmente no tenía fuerza, ni potencia en los músculos. Tenía muchas dificultades para mover las manos, los dedos y los pies. Era como si tuviera artritis”, relató Marini, todavía sorprendido por la intensidad de unos síntomas que le dejaron prácticamente incapacitado para subirse a la moto.

"Me costaba incluso escribir mensajes en el teléfono", añadió el piloto de Honda, que trató de comprobar sobre el asfalto hasta qué punto aquellas limitaciones eran imposibles de sortear. Lo hizo el viernes, en el arranque de los ensayos libres, y pronto se dio cuenta de que intentar ir contra ese virus era una pérdida de tiempo: "Tras la primera vuelta en Phillip Island, me di cuenta de que intentar correr era una tontería".

Marini volverá a subirse a la RC213V este viernes, a pesar de la flojera que todavía arrastra, y a la espera de que las pruebas que se hizo a principios de esta semana. "Estoy a la espera de los resultados de las pruebas que me hicieron aquí. Los primeros parámetros parecen normales y todo se ve bien; de hecho, ya empiezo a sentirme mucho mejor", aseguró el de Honda.

El fabricante de Tokio, después de un fin de semana en Australia sin ninguno de sus dos pilotos disponibles, por fin podrá a contar con los dos titulares, al confirmarse el regreso de Joan Mir, ausente las cuatro últimas paradas del calendario. Al igual que el español, Marini tampoco estará al cien por cien, aunque se espera que su condición vaya mejorando a medida que avance el fin de semana.

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