Marini: "Creo que he dado algunas ideas muy buenas a Honda"

Nueva temporada, nuevo capítulo. En 2024, Honda vuelve a empezar con Luca Marini, que sustituye a Marc Márquez. Comienza una nueva era para la casa del ala dorada y para el piloto italiano, que en Sepang ha tenido la oportunidad de continuar con su proceso de adaptación y aprendizaje.

"Me encanta este nuevo papel, tengo una buena relación con todos en el box y nos reímos mucho", dijo Marini al final del Shakedown de tres días realizado en Malasia. El de Tavullia y HRC ya tuvieron su debut juntos en el test de Valencia de noviembre, pero el verdadero trabajo comenzó en estas pruebas, donde Honda aportó muchas novedades y soluciones encaminadas a mejorar una RC213V que debe volver a ser competitiva. Al final del Shakedown, Marini hizo un primer balance: "Fue un día muy ocupado [por el sábado], con muchas cosas que probar, y pasé mucho tiempo con los ingenieros tratando de encontrar la dirección. Pero para mí fue bueno, me divertí".

Diversión es exactamente lo que le faltó a su predecesor, Márquez, que tomó el camino de Gresini Racing para volver a sentir esas sensaciones que Marini parece haber sentido de primeras con Honda: "Creo que ha habido pequeñas mejoras. Necesitamos encontrar más velocidad, pero parece que estamos en el buen camino. Después de dos días de pruebas [él no estuvo el jueves], hemos recogido mucha información para trabajar antes de Qatar en algunas cosas nuevas. El Shakedown también será muy útil de cara a las tres jornadas de pruebas oficiales. En esa ocasión, con todos los pilotos en pista, podremos entender mejor el nivel de nuestra moto".

La primera toma de contacto con la Honda en Valencia no fue muy emocionante, pero en Sepang la situación pareció cambiar un poco: "Ha habido buenas mejoras, también porque en Valencia las sensaciones no habían sido muy buenas. Ahora todo va en la dirección correcta, aunque todavía tenemos que trabajar en varias áreas, especialmente en la aceleración, la salida de las curvas y tratar de conseguir más tracción. Luego está la aerodinámica, donde tenemos menos experiencia en comparación con las demás marcas, que están adoptando muchas soluciones. Pero también tenemos nuestras ideas, creo que les he dado algunas muy buenas a los japoneses", detalló.

El papel de Marini cambia ahora: de ser un piloto de Ducati en un equipo satélite, pasa a formar parte de un gran proyecto en el equipo oficial más exitoso de la historia. Sin duda es un gran paso adelante en términos de crecimiento profesional, pero también de responsabilidad y diversificación de trabajo: "Cambia un poco las cosas, porque nunca haces dos salidas a pista seguidas con la misma moto. Pruebas muchas cosas, no se trata de encontrar el mejor rendimiento, sino de entender las sensaciones sobre la moto para encontrar la dirección para toda la temporada".

"Es una forma diferente de trabajar, pero dará sus frutos de cara al futuro y estoy contento de que todos los pilotos de Honda tengan las mismas sensaciones, vamos en la misma dirección, esto facilitará el trabajo de los ingenieros", detalló. "Stefan Bradl es el mejor probador que podíamos tener en este momento. Dani Pedrosa sigue siendo un piloto top, como hemos visto en sus wildcards, pero Stefan trabaja bien y tenemos una buena relación. Nos podrá ayudar mucho", continuó Marini, que alabó así el trabajo del equipo de pruebas.

En Honda están trabajando duro para volver a lo más alto, y Marini considera que la RC213V tiene mucho margen de crecimiento: "La moto tiene un buen potencial, es agradable de pilotar cuando vas solo... Porque no ves el rendimiento de los demás [entre risas]. Sientes que estás haciendo un gran trabajo, pero luego, cuando cruzas la línea de meta, el tiempo es un poco más lento de lo que esperabas. Tenemos que trabajar mucho, es sólo la primera prueba con la nueva moto y es muy diferente a la del año pasado. Tenemos que ser inteligentes para progresar en el menor tiempo posible, tenemos las concesiones pero no es tan difícil hacerlo rápido. Ducati y KTM llevan años trabajando en su paquete, nosotros acabamos de empezar ahora".

"¿Los puntos fuertes de Honda? Difícil de decir, la moto es fácil y agradable de pilotar, pero para encontrar el máximo rendimiento necesitas algo más desde el punto de vista técnico. Estoy disfrutando con ella, tiene un buen chasis, pero necesitamos ser más rápidos. Ahora mismo, como he dicho, lo mejor de la moto es que es agradable de pilotar, pero si te falta velocidad pierdes ese placer", siguió Marini, analizando su moto.

La experiencia con el VR46 sin duda ayudará al #10, pero el tiempo disponible para progresar no es mucho, sobre todo teniendo en cuenta la rapidez con la que evolucionan los rivales: "La experiencia con Ducati ha sido suficiente para permitirme desarrollar una moto, y estoy contento de que Honda siga mis indicaciones. Intento ser muy preciso y claro en mis comentarios, para comunicarme de la mejor manera posible con los japoneses".

"Puede ser difícil, pero nos estamos entendiendo y cada vez aportan algo mejor de lo que esperas. Tendremos que ser inteligentes para encontrar el rendimiento rápidamente, porque los rivales están dando pasos de gigante: KTM parece increíble, Yamaha muy rápida en las rectas... Honda está en una buena situación, tenemos que trabajar, creo en ellos y en el proyecto", finalizó.