Marini: "Espero que Rossi siga, el Mundial será extraño sin él"

Una de las grandes incógnitas que se deberá resolver cuando se reanude la competición es el futuro de Valentino Rossi. El italiano rechazó la posibilidad de renovar antes de arrancar la temporada y siempre ha sostenido que quería dejar pasar varias carreras para comprobar su nivel.

Il dottore no gana una carrera desde junio de 2017 –Gran Premio de Holanda– y el 14 de abril se cumplió un año de su último podio.

Aunque Yamaha renovó en invierno a Maverick Viñales y firmó a Fabio Quartararo para el equipo oficial la próxima temporada, dejó abierta la puerta a darle material oficial en 2021 dentro del equipo Petronas. Sin embargo, para saber si eso ocurre, habrá que esperar.

El #46 ya apuntó que el aplazamiento del inicio de la temporada cambiaba sus planes y su decisión se hará de rogar más de lo previsto inicialmente. A pesar de permanecer confinado en Tavullia, Rossi no ha cambiado de idea y, de hecho, ni siquiera ha hablado del asunto con los más allegados.

"No tengo idea, nunca hablamos de eso, es un tema que no me gusta hablar con él y no veo la necesidad de hacerlo", explica Marini a Motorsport.com en una entrevista exclusiva. "Seguramente tomará su decisión cuando se sienta listo. Mi opinión es que quiere esperar a volver a la moto y hacer algunas carreras para ver su nivel, como siempre dijo".

El hermano de Rossi, no obstante, se decanta más por la opción de que continúe.

"Espero que pueda ir muy rápido, luchar por la victoria y que continue, porque un Mundial sin Vale sería diferente para todos. Sería un poco extraño, porque carecería de un elemento muy importante", indicó.

El piloto del Sky VR46 se ha quedado como uno de los hombres fuertes de Moto2 y está en el radar de candidatos a dar el salto a MotoGP en 2021.

"Creo que todo estará un poco bloqueado porque no se sabe si podremos correr en 2020. El objetivo es ir a MotoGP, pero no tengo prisa. Tengo que hacer grandes resultados en Moto2. Todos los equipos son muy competitivos, no existe la brecha que existía hace unos años. Lo mismo se puede decir de las motos, el nivel es muy parejo. Me gustaría subir en un proyecto en el que me sienta involucrado", zanja.

