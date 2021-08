Marini: "Cuando iba a entrar a boxes Rossi me pasó y decidí seguir"

En su temporada de rookie en MotoGP y con una moto que ya tiene dos años, Luca Marini estuvo a punto de aprovechar la oportunidad que se le presentó por la lluvia en el Gran Premio de Austria para hacer su primer podio en la categoría reina. Finalmente, el italiano consiguió un quinto puesto que es su mejor resultado hasta ahora.

Con un poco más de suerte, el piloto del Sky VR46 Avintia podría haber subido al podio en el Red Bull Ring. Cuando empezó a llover, Marini, fue uno de los que decidió continuar con los slicks. Llegó a rodar en tercera posición a dos curvas del final, pero la lluvia aumentó y por detrás llegaron Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Joan Mir con los neumáticos rayados para pasarle sin la más mínima complicación.

"Sabía que estaba luchando por el podio, así que traté de mantenerme fresco, lúcido y no cometer ningún error", dijo Marini. "No pensaba que los pusieron los de lluvia pudieran llegar tan rápido, pero en la última vuelta empezó a llover muy fuerte y perdimos 20 segundos. Solo tenía que haber empezado a llover con fuerza un minuto más tarde y habría estado en el podio, pero me divertí mucho y al final esto son las carreras".

Una carrera divertida para el #10 con valor añadido por la batalla con su hermano Valentino Rossi, el culpable de que no entrase al pit lane a coger la moto de lluvia.

"Hubo un momento en el que quise entrar a boxes y cambiar de moto, antes de que lo hicieran los demás. Pero luego, cuando iba para el pit lane, Vale me adelantó y decidí quedarme ahí también para jugármela hasta el final. Intenté rodar seguro en la última vuelta y esa fue la estrategia correcta, porque al final fui yo quien terminó por delante. Estoy orgulloso de haber tomado la decisión correcta. No quería tirar los puntos por una caída".

"Cuando estoy cerca de Vale siempre hay algo de asombro y más pensamientos, pero es bonito luchar con él. Esperemos que ocurra más a menudo por posiciones como ésta y no siempre por el 14º puesto", finalizó.