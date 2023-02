Marini: "Para mí no es ningún problema que me pregunten por Rossi"

Cargar el reproductor de audio

A sus 25 años, Luca Marini afronta este año su tercera temporada en la clase reina, siempre al manillar de una Ducati satélite del equipo VR46, propiedad de su hermano Valentino Rossi. Para el italiano, que el pasado año logró dos cuartos puestos como mejor resultado, el objetivo más inmediato es lograr su primer podio en MotoGP y, a medio plazo, acabar en un equipo oficial.

"Ese es el objetivo, claro que sí. Es lo que me gustaría, estar en un equipo de fábrica lo antes posible. Es muy diferente competir con una moto oficial que hacerlo con una satélite, siempre ha sido así. El equipo de fábrica siempre tiene algo más, incluso con la igualdad que existe hoy en día. Es verdad que ahora mismo se pueden conseguir grandísimos resultados en un equipo privado, pero si quieres ganar el campeonato necesitas estar en un equipo oficial, por ahora es así", explica Luca en el podcast 'Por orejas' de Motorsport.com.

Las ambiciones del corredor del VR46 pasan ahora por demostrar su velocidad y plasmarlo en resultados, con un podio como objetivo inmediato.

"Quiero un podio lo antes posible, creo que si hacemos una buena pretemporada Portimao puede ser un buen sitio para lograrlo, el circuito me encanta y tenemos un test dos semanas antes de la primera carrera allí mismo. Podremos trabajar mucho en la moto y preparar la carrera muy bien. No será fácil porque todos vamos a tener el test allí, pero con mi Ducati, que es la del año pasado de Pecco Bagnaia, puedo estar preparado desde el principio de la temporada, mientras que es posible que equipos oficiales como Honda o Ducati tengan que probar cosas y tengan que perder tiempo durante el test, y eso nos puede dar una ventaja, nosotros solo tenemos que hacer la puesta a punto y afinar el pilotaje para la carrera. Espero que Portimao sea una buena oportunidad para hacer un buen resultado".

En 2022 Marini contó con una Desmosedici GP22, el último modelo de Ducati, mientras que este año el equipo tomó la decisión de no dar el salto a la GP23 y mantenerse con la moto del año pasado. Como piloto, eso puede significar un estancamiento e, incluso, una menor atención por parte de la fábrica.

"Es así, pero es algo que yo no puedo controlar, así que solo me queda empujar al máximo y dar mi cien por cien. Con Ducati nunca sabes, si haces buenos resultados al principio quizá la fábrica te ayuda mucho, como el año pasado con Enea Bastianini, que pese a llevar una moto anterior estaba luchando por buenos resultados y la fábrica le apoyo muchísimo".

El de Bastianini, seguramente, es el ejemplo a seguir este año por Marini, aprovechar en las primeras carreras el impulso de contar con una moto ya hecha y que se sabe que funciona.

"Seguro que a diferencia de la pasada temporada será más fácil. En mi primer año (2021) tuve una moto muy anterior (2019), mientras que el año pasado pasé a la 2022 y fue un salto grande. Este año será una moto muy parecida a la de la temporada pasada y creo que la moto de 2023 no será muy diferente, no creo que sea una revolución, solo pequeñas diferencias, detalles que seguramente ayudarán. No es una suerte no tener la moto de este año, pero tenemos que buscar hacerla funcionar y lograr un podio lo antes posible".

Con una temporada a 21 grandes premios, la más larga de la historia, y la llegada de las carreras al sprint los sábados, los pilotos han tenido que rediseñar su preparación física.

"Este invierno la preparación se ha tenido que adaptar un poco a lo que vamos a necesitar, más resistencia, más explosividad y poder recuperar bien de una carrera a la otra, porque también tenemos muchos grandes premios seguidos y será una temporada intensa. La capacidad de recuperación será clave, porque es verdad que son pocas vueltas, pero en una carrera siempre pones más intensidad que, por ejemplo, en el FP4, son trabajos diferentes. Con la clasificación por la mañana y la carrera por la tarde, el sábado será ahora el día más duro del fin de semana. Veremos cómo nos levantamos el domingo por la mañana, será importante estar bien física y mentalmente".

Cada piloto tiene su propia filosofía de preparación, la mayoría entrena con otras motos, en circuito o motocross, y muchos con la bicicleta. Marini ha llegado a sus propias conclusiones al respecto.

"En España entrenan mucho con la bici", aclara. "Personalmente, este año el entrenamiento con la moto lo he disminuido mucho. Al final he visto que la MotoGP es absolutamente diferente como disciplina a cualquier otra moto con la que tu puedas entrenar en casa, nunca vas a sentir la sensación ni el esfuerzo físico que necesitas. No es la clave ahora entrenar en moto. Seguramente seguiré yendo al Ranch (VR46), porque es muy divertido y un buen entrenamiento, pero haré menos moto y nada de bicicleta, no me gusta", dice Marini, que tiene el récord absoluto de la pista del rancho, incluso por delante de Rossi.

Como miembro del equipo VR46 y de la Academy, para Marini se está viviendo una evolución.

"Está cambiando, está mejorando en muchos aspectos, se está convirtiendo más en una empresa y la Academy está creciendo, es menos familiar y más profesional, para entendernos. Me gusta porque es importante que todos trabajemos al cien por cien porque el nivel de las personas que hay detrás de los pilotos debe ser alto, porque tenemos una oportunidad de hacerlo bien, cuando estas dos años sin resultados se acabó. Tenemos que estar todos muy centrados en el objetivo que es ganar en MotoGP".

Como fundador y referente, Rossi siempre había sido una especie de coach para los pilotos de la academia, un papel que este último año ha ido disminuyendo.

Valentino Rossi y Luca Marini en el VR46 Ranch de Tavullia

"Es más difícil para él, al no estar en el paddock, aunque hables por el móvil, es muy difícil poder hacer de coach. Creo que ahora es nuestro momentos, tenemos una buena edad, una experiencia, no es la Academy de hace cuatro años, ahora los pilotos hemos madurado y los resultados son increíbles, tenemos que buscar nuestra vía y intentar ganar. Seguro que Valentino nos anima desde casa, también puede venir a alguna carrera, pero más relajado. Siempre está listo para dar un consejo y es bueno saber que está ahí siempre".

2022 fue el primer año sin Rossi en el Mundial, quizá, como apunta Marini, el momento de volar en solitario y quitarse un poco de encima la etiqueta de hermano o las preguntas siempre referente a Valentino.

"No es correcto decir que tenía ganas de que llegara este momento, es algo que va poco a poco con los resultados y normalizar que soy Luca Marini hablar solo de mi, concentrado en mi trabajo. Al final Valentino será siempre mi hermano y si me preguntan por él para mi no es un problema, es un placer, es algo de lo que estoy orgulloso. Sinceramente, me hubiera gustado correr contra él algún año más. Yo le veo en el Ranch, donde es uno de los más fuertes después de mi, y luchar con él es siempre productivo, muy interesante. El tiene algo más que el resto de pilotos y cuando peleas con él lo percibes. Me hubiera gustado vivir esa situación en MotoGP".

Y cuando dice que en el Ranch es el más rápido no lo dice bromeando.

"Siempre, soy el más rápido de todos. Siempre ruedo con Vale, yo salgo detrás, peleamos y él siempre intenta ganarme, siempre se inventa cualquier cosa y eso es muy interesante porque se puede aprender mucho de él, aún a su edad tiene algo más que el resto", zanja el chico de Urbino.

