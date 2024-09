Marini bendice la nueva aerodinámica de Honda: "Han hecho un gran trabajo"

El test de Misano fue especialmente relevante para Honda. La casa del ala dorada sigue inmersa en una crisis de resultados en el Mundial de MotoGP, y trata de aprovechar todos los tests posibles, oficiales y privados, para ir introduciendo desarrollos y actualizaciones que les ayuden a encontrar el camino.

La joya de la corona en cuanto a piezas nuevas en las pruebas oficiales posteriores al Gran Premio de San Marino fue una nueva aerodinámica, que busca desarrollar el efecto suelo, al estilo de marcas como Ducati o Aprilia, y mejorar el rendimiento de la RC213V.

Así, mientras que Joan Mir se mostró algo decepcionado porque esperaba que la fábrica nipona se volcara aún más en cuanto a mejoras, su compañero de garaje, Luca Marini, resaltó lo positivo de esta nueva aerodinámica, señalándola como un "gran trabajo" de los ingenieros y un buen primer paso para que HRC retorne a la parte alta de la parrilla.

"Para mí, esta mañana [del lunes] ha sido lo más importante. Es un paso para intentar que la moto funcione mejor", empezó diciendo el italiano en Misano. "Me gusta, tenemos especificaciones diferentes, así que de momento tenemos que entender cuál es el mejor compromiso. Pero es algo que también podremos probar durante las sesiones del fin de semana. El objetivo es encontrar más giro, porque ahora todo el mundo lo consigue con la aerodinámica. Ducati en particular ha dado un gran paso en comparación con el año pasado. Creo que los ingenieros han hecho un gran trabajo. Obviamente, es sólo el primer prototipo de este concepto, tenemos margen de mejora".

Tan contento está con sus novedades que el hermanastro de Valentino Rossi intentará contar con la nueva aerodinámica en el próximo Gran Premio de la Emilia Romagna, en menos de dos semanas: "Seguramente, intentaremos utilizarla ya en Misano, aunque no sabemos las unidades [disponibles]. Quizá tengamos una por piloto, porque cuando hay que producir piezas en Japón se tarda un tiempo, y no estábamos seguros de que el carenado fuera perfecto. En cambio, creo que podemos homologarlo con seguridad para la próxima carrera, a ver cuántas unidades conseguimos".

Sin embargo, Marini es consciente de que hace falta más: "En términos de rendimiento nos puede dar unas décimas. pero no es suficiente porque estamos a más de un segundo. Seguro que es una de las mejores actualizaciones [que ha tenido Honda], pero incluso con el motor ya dije que estaba satisfecho. La aerodinámica, sin embargo, es una de esas cosas que no hace falta probar. De cómo estábamos antes, que era nuestro punto débil, a ahora, que estamos en la media, se nota muchísimo. El piloto se da cuenta de que funciona desde la primera vuelta, sobre todo en circuitos rápidos. Quizá en Jerez cueste más entenderlo".

Luca Marini, Repsol Honda Team

"La forma [del carenado] para mí es la elegida [en el sentido de ideal], aparte de unos pequeños 'flaps' que podemos poner y quitar. Supone una gran diferencia, parece poco desde fuera, pero cuando el piloto pilota la moto, lo nota mucho. Lo mismo ocurre con los alerones traseros, son pequeños, pero marcan una gran diferencia. Te da más estabilidad en la parte trasera, especialmente al entrar en curvas rápidas. Cada vez que intentamos quitarlos es peor, así que tenemos que mantenerlos, y creo que todo el mundo los tiene ahora, porque ayudan mucho a la estabilidad en el tren trasero", siguió.

Cabe recordar que ni Marini ni Mir corrieron el domingo en Misano. El transalpino actualizó su estado de salud y explicó por qué hizo un esfuerzo para salir a pista el lunes: "Sigo muy enfermo, no tengo energía. Al menos, la fiebre ha desaparecido, pero es muy duro. Si piloto solo, sin otros pilotos cerca, me siento seguro. Es bastante duro, pero tengo que probar componentes importantes para el futuro, es importante estar aquí. No importa si estoy en forma o no, pero al menos puedo valorar los cambios en la moto. Si soy rápido o no, no importa, pero al menos puedo entender la situación y dar la mejor información posible a los ingenieros. Los otros pilotos darán más vueltas que yo y compartirán más información. Espero que hagan los mismos comentarios y sigan las mismas indicaciones".

Por último, Marini dio su punto de vista de cuál tiene que ser la filosofía de Honda a corto plazo: "En los próximos años, al menos hasta 2027, gran parte del desarrollo de los fabricantes se centrará en la aerodinámica. Tenemos que intentar ser mejores que los demás para tratar de limitar nuestras debilidades donde podamos, y solucionarlas con aerodinámica. Seguramente, es una cosa fácil y barata que, si la entiendes correctamente, puedes hacer grandes cosas".

"Ahora, los carenados son todos más grandes, porque cuando giras con el máximo ángulo quieres que las motos casi se arrastren por el suelo para recrear un poco el efecto suelo, como se hace en los coches. Todo el mundo tiene ahora este concepto, Aprilia fue la primera en introducirlo, luego Ducati lo perfeccionó, y creo que las actualizaciones de Yamaha este año también están relacionadas con la aerodinámica. Para nosotros, era el punto débil hasta la última carrera. Ahora, puede ser un buen primer paso, pero es la primera vez que hacemos un carenado de este concepto, tendremos que perfeccionarlo para 2025. Trabajaremos para llevar un carenado al test de Valencia", concluyó.