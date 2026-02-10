Marini: "Honda ha mejorado; pero aún no estamos donde nos gustaría estar"

Honda da la sensación de haber crecido mucho durante el invierno. El mejor tiempo de Joan Mir en la segunda jornada del test colectivo de MotoGP en Sepang dejó la impresión de que podía eliminar gran parte de la desventaja con respecto a Ducati, aunque el día final de pruebas volvió a poner a todos con los pies en la tierra, con los italianos mostrando todo su potencial, y las RC213V volviendo a la mitad del pelotón.

En particular, el jueves no fue un día fácil para Luca Marini, al sufrir un problema técnico que lo detuvo en pista en la sesión matinal, impidiéndole hacer un 'time attack'. Justo cuando había planeado otro para la tarde, el piloto italiano tuvo que renunciar debido a la llegada de una ligera llovizna. Al final, se quedó en el puesto 16º de la clasificación del último día, a 1,4 segundos del mejor tiempo de Alex Márquez. En cualquier caso, las sensaciones con las que se marchó de Malasia parecieron bastante positivas.

"Diría que el balance es muy positivo. Obviamente, nunca es suficiente, porque todos mejoran, no solo nosotros. Si lo comparamos con el fin de semana de carrera del año pasado, ya han mejorado muchas cosas, por ejemplo, la frenada y la entrada en curva, pero aún hace falta algo más, porque todavía no hemos llegado donde querríamos estar, pero hay que ir paso a paso", declaró el #10 a los periodistas al final del día.

"En Tailandia todavía tendremos cosas que probar, y luego nos centraremos en buscar la configuración adecuada para esa pista en concreto, que es un poco especial, y algo diferente a Sepang", siguió, pensando ya en el segundo y último test de pretemporada, los días 21 y 22 de febrero.

Luca Marini, Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Marini no tiene ninguna duda de que la RC213V ha mejorado. Lo que es más difícil de entender es si lo ha hecho más que las motos de la competencia: "Por ahora es imposible sacar este tipo de conclusiones, porque nunca sabes cuánta gasolina están usando los demás o qué tipo de neumáticos montan. El primer test del año siempre hay que tomarlo con cautela".

"Esperemos a ver la primera carrera y comprenderemos cuánta diferencia hay todavía: sin duda, todavía hay un poco de desventaja, pero sabemos en qué tenemos que trabajar para conseguir mejoras en la moto. Todo está claro, solo hace falta un poco de tiempo".

El problema técnico de la última mañana no despertó ninguna alarma especial, aunque quedó el disgusto de no haber podido terminar el test con un auténtico ataque al crono, para medir aún mejor su potencial actual y el de la moto nipona: "Son cosas que pasan, todo está bajo control. Queríamos hacer el 'time attack' por la tarde, pero empezó a llover. Pero no cambia nada, al final lo importante en los test es probar cosas, y este era un ensayo realmente lleno de piezas nuevas, por lo que fue muy exigente desde el punto de vista del trabajo, y está bien así", concluyó.