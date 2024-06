Marini: "¿Aleix probador? Genial, pero esperemos que traiga papeles de Aprilia"

El pasado domingo, Motorsport.com adelantó que Aleix Espargaró seguirá en MotoGP como piloto probador, y lo hará aceptando un nuevo reto. Su larguísima etapa con Aprilia llegará a su fin en Valencia, cuando colgará las botas como piloto titular, para abrir un nuevo capítulo en el Mundial como probador de Honda.

El fabricante japonés no parece encontrar el camino correcto para salir de su crisis más larga y profunda desde que participa en la categoría reina, pero desde luego no se puede decir que no lo esté intentando, como se desprende de las innovaciones técnicas que aparecen con cierta frecuencia en las RC213V.

No menos importante es el nuevo paquete aerodinámico ya homologado para los pilotos de fábrica en Mugello, después de que Johann Zarco lo utilizara en Barcelona. Ahora, evidentemente, también ha decidido contar con un piloto experimentado para su equipo de pruebas.

En los últimos tiempos el papel de probador ha pertenecido al alemán Stefan Bradl, pero es innegable que un perfil de la talla de Aleix Espargaró, que hace sólo dos años luchó por el título y ganó tres carreras, puede suponer un salto cualitativo. También porque puede aportar muchos años de experiencia pilotando una moto ahora decididamente más competitiva como lo es la RS-GP.

La posible llegada del de Granollers la próxima temporada fue comentada positivamente por Luca Marini, quien además dejó escapar una broma que dice mucho del momento actual de HRC, al sugerir que el español podría incluso traer algunos diseños desde Italia.

"No sé nada, pero si es verdad, es genial. Aleix al final es un piloto experimentado. Ha estado muchos años en Aprilia y conoce bien sus secretos. Como probador, esperamos que también traiga algún papel o algo escondido [entre risas]. Porque, al final, el piloto te puede explicar las sensaciones y darte indicaciones, pero son los ingenieros los que tienen que crear la moto y construirla", dijo el italiano tras finalizar la carrera larga de Italia en 20ª posición.

Sin embargo, el piloto transalpino también se reservó una palmadita en la espalda para el actual probador de HRC, al hilo de qué pasará con el alemán: "Si él es el probador, será perfecto. En ese caso, sólo lo siento por Stefan, porque tengo muy buena relación con él. Pero quizás él también se quede, porque por ejemplo ahora KTM tiene incluso tres probadores diferentes. También podría ser que ambos trabajen con nosotros. Pero ahora que me lo has dicho, iré a hablar con Honda para ver cuáles son los planes", concluyó.