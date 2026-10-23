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MotoGP GP de Australia
Marini solo da dos vueltas este viernes por un virus y queda a expensas de un chequeo
Luca Marini solo pudo dar dos vueltas en la FP1 del GP de Australia de MotoGP y no disputó la Práctica del viernes, aquejado de un virus. Su continuidad en Phillip Island dependerá de un chequeo en la mañana del sábado.
Rubén Carballo Rosa
Editado: 23 oct 2026, 4:51
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Luca Marini, Honda HRC
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Honda sigue acumulando problemas en el Gran Premio de Australia de MotoGP. Si el equipo oficial de la casa del ala dorada solo ha podido presentarse en Phillip Island con un solo piloto, por la baja de Joan Mir a causa de unos problemas físicos que no han trascendido, Luca Marini, la única baza de la casa del ala dorada, también está sufriendo, como se ha visto este viernes en la tercera parada de la gira asiática.
El hermano de Valentino Rossi solamente pudo completar dos vueltas en la jornada de entrenamientos en Australia. Fue en los primeros entrenamientos libres, en la FP1. El italiano ya avisó el jueves a los medios de comunicación que no se encontraba bien físicamente, débil, pero con todo quiso salir a probarse al primer ensayo del día.
Pronto, el #10 vio que le iba a resultar imposible. Marini salió a pista y solamente pudo completar dos vueltas a Phillip Island, marcando un tiempo de 1:34.033 que le dejó 21º y último, a cuatro segundos del siguiente piloto en la tabla, Diogo Moreira, que le sustituirá el año que viene, y a 6 del mejor crono, el 1:27.985 con el que lideró Marc Márquez.
El corredor de Urbino se encontró falto de fuerzas, y la situación no auguraba nada bueno para la Práctica, tanto que no la disputó. Honda confirmó minutos antes de la sesión clave de la jornada que el transalpino no podría competir a causa de un virus, y que tendrá que pasar un chequeo médico el sábado por la mañana para ver si puede seguir compitiendo en la 18ª cita de la temporada 2026.
Luca Marini, Honda HRC
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Tras completar un número limitado de vueltas por la mañana debido a un virus, Luca Marini no participará en el resto de la jornada del viernes, siguiendo las recomendaciones del equipo médico de MotoGP. Su estado se volverá a evaluar el sábado por la mañana", explicaron en un comunicado.
Posteriormente, el máximo responsable del equipo oficial de Honda, Alberto Puig, explicó la situación algo más en declaraciones a DAZN: "La semana pasada, Luca ya se encontraba mal. Llegó aquí tocado. Lo ha visitado el doctor Ángel Charte, y por lo visto tiene un virus, una viriasis. Le ha recomendado reposo absoluto. Ha salido a pista, pero al cabo de dos vueltas ha visto que no tenía nada de fuerza en los brazos".
"Y en esta pista es imposible pilotar si no tienes fuerza. Es muy rápida, hay que estar muy atento, y evidentemente no podía seguir. El doctor le ha recomendado que descanse, y mañana por la mañana volverá a valorarle, a ver cómo se encuentra. No sé si es realista que pueda recuperarse", siguió.
Aprovechando la oportunidad, Puig dio algunos detalles sobre el estado de Mir, confirmando que hay una mejoría y dejando la puerta abierta para que corra el próximo fin de semana: "Está mejor, hoy he hablado con él, y por lo visto las posibilidades de que vaya a Sepang son altas. También ha sido un proceso largo para él, desde Misano, pero vamos a ver si puede regresar en Malasia y conseguimos tener a algún piloto en pista. Con lo que les ha pasado a Takaaki Nakagami y a Aleix Espargaró nos hemos quedado sin pilotos, es un poco frustrante, pero es lo que hay", cerró.
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