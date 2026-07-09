Marini: "Con seis Ducati y cuatro Aprilia muy fuertes siempre, el top 10 ya está ocupado"
El piloto italiano de Honda explicó este jueves en Sachsenring la raíz del motivo por el que le está siendo tan complicado meterse entre los diez primeros este año en MotoGP.
Luca Marini, Honda HRC
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Sachsenring.- Luca Marini afronta su sexta temporada en la clase reina y tercera en Honda, donde el pasado año logró asentarse, regularmente, en el top 10 los domingos de carrera, destacando el quinto puesto de Hungría y el sexto en Indonesia y Sachsenring, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Alemania, undécima parada del calendario de MotoGP 2026 y ecuador del curso antes del parón estival de tres semanas.
Precisamente, llegar a mitad de temporada fue un buen argumento para pedirle al corredor italiano un balance de un año que no está siendo tan eficiente como el anterior.
"Ciertamente es momento de hacer evaluaciones. Esta temporada, en mi opinión, ha sido un poco... Sinceramente, esperábamos seguir mejorando un poco más, al menos yo lo esperaba", admitió sin excusas el piloto de Honda.
"En definitiva, si analizamos los resultados de la temporada pasada, desde mediados de temporada en adelante, siempre estuvimos entre los ocho primeros, más o menos, y esos eran resultados realistas y alcanzables, rindiendo al 100% de nuestro potencial", recordaba Marini.
"En cambio, ahora, ¡caramba!, estar entre los ocho primeros, incluso rindiendo al 100%, está muy lejos, es difícil. Y esto se debe sin duda a todos los demás, que han mejorado mucho, porque nosotros mismos hemos mejorado respecto al año pasado, pero en el mismo porcentaje, en mi opinión, que los demás fabricantes; simplemente, todos los demás pilotos también han mejorado un poco", añade el hermano de Valentino Rossi antes de dar una clave palmaria para entender la situación.
"Ahora, con seis Ducati muy fuertes y cuatro Aprilia muy fuertes siempre en cabeza, los puestos del top ten ya están ocupados", ilustra.
Incluso si llegaran algunas novedades, Marini considera que la Honda ya dio este año el paso adelante que se preveía: "Todavía tenemos algunas cosas con las que trabajar, sin duda, y sé que están trabajando en ello y nos lo traerán lo antes posible. Pero al final ya hemos dado un paso adelante con respecto al año pasado. La moto es mejor, vamos más fuertes, pero, como dije, los demás lo han hecho muy bien y han subido aún más el listón".
Para Marini, ver a las Aprilia delante no es ninguna sorpresa, algo que, asegura, ya se vislumbraba el año pasado. "No lo es en absoluto. Para mí, todo fue más o menos normal y como se esperaba. En definitiva, la Aprilia del año pasado ya estaba rindiendo a un gran nivel durante toda la temporada, sobre todo con Marco Bezzecchi, y este año los otros tres también se han adaptado y han subido su nivel. Creo que todo va más o menos como debería".
"En el increíble mundo de MotoGP, por supuesto, donde cada año se crece y se mejora constantemente, es más o menos lo que esperábamos".
Llegado a mitad del, y aunque Marini, tal y como informó Motorsport.com mantiene conversaciones con KTM para correr con Tech3 la próxima temporada, el italiano se mantiene prudente sobre su futuro: "No hay ninguna novedad, más o menos se mantiene igual".
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