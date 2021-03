Marini: “Lo que más me ha impresionado de la MotoGP son los frenos”

Luca Marini no pudo cerrar la temporada 2020 con el campeonato de Moto2, que se le escapó por los pelos, pero ha dado el salto a la clase superior con el equipo andorrano Esponsorama y el apoyo de la VR46.

“Me esperaba que fuera mucho más complicado. La electrónica funciona muy bien, te tienes que fiar de ella. Es difícil de controlar la salida de las curvas. Es mejor dejar trabajar a la electrónica que intentar hacerlo tú”, resumió sus primeras impresiones el italiano.

“El primer día fue complicado porque tuvimos varios problemas con las dos motos, y perdimos tiempo. Había un problema de falta de potencia, y eso hizo que mis sensaciones no fueran demasiado extremas, cosa que sorprendió a la gente cuando llegué al box. Me supo mal dar tan pocos giros”, valoró.

Marini llega con la mente abierta a MotoGP, sabe que no tiene la mejor moto, pero espera dar pasos adelante en su formación como piloto.

“Creo que para el resto del test una moto funcionará bien, y ahora están trabajando en la segunda moto”, dijo.

Sobre sus primeras impresiones con el prototipo de Ducati, el italiano se mostró cauro.

“Tengo que trabajar en la ergonomía porque no estoy cómodo encima de la moto, con el asiento, el manillar y demás. Ya me subí a la moto un día en Ducati, pero solo fue por sensaciones. Además, hoy había nuevas piezas. La posición de conducción en la moto es distinta a todas las que he llevado antes. Pediré algunas cosas a Ducati, pero si no me lo pueden dar, no pasa nada”, se resignó.

“Estoy probando el depósito que llevaba (Jorge) Lorenzo, y que también lleva Pecco (Bagnaia). Eso me da más apoyo”, añadió el joven debutante.

Para el equipo Avintia no están siendo fáciles estas primeras horas en Qatar debido a las pruebas PCR referentes a la COVID-19.

“Hay dos mecánicos de mi equipo que ya estuvieron conmigo en Moto2 que dieron positivo por coronavirus. Mañana volverán a hacerse un test y espero que sean negativos. Son de los que toman más precauciones, y estoy convencido de que pueden ser falsos positivos”, se aventuró.

Sobre su preparación de cara al debut en la clase reina, Marini no hizo grandes cambios.

“Este invierno me preparé un poco distinto, pero simplemente añadiendo un poco más de peso”

Sobre la moto, le pidieron qué le había sorprendido más en este debut.

“Lo que más me impresionó son los discos de carbono y el freno. El tacto con las levas es muy distinto, y a partir de mañana tendré que trabajar bastante en eso”, reconoció.

El hermano de Valentino Rossi dijo que no había mirado el móvil tras el test, por lo que no sabía si tenía mensajes de nadie, pero sí admitió que había pedido consejo a los más expertos.

“Hablamos este invierno con Pecco (Bagnaia) y con Franco (Morbidelli), porque tienen más experiencia que yo. Me ayudaron a estar listo cuando me subí la primera vez a la moto”.

“Por suerte, como Pecco y Jack (Miller) no estuvieron en pista, mucha gente de Ducati se centró en ayudarme a solucionar los problemas que aparecieron en la moto”, dijo un Marini que concluyó asegurando que en su primera salida con la MotoGP “no he coincidido con ningún otro piloto en pista”.

Las primeras imágenes de Luca Marini con la Ducati de MotoGP

