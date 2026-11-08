MotoGP GP de Qatar

Marini será baja por problemas físicos en Qatar y la parrilla de MotoGP se queda en 16 pilotos

Luca Marini no disputará la carrera larga del GP de Qatar por los problemas físicos que lleva arrastrando desde Australia. La parrilla de MotoGP tendrá 16 integrantes en Losail, lo que casi impide el título de Márquez.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 8 nov 2026, 13:52

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Luca Marini, Honda HRC

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Luca Marini no disputará la carrera larga de este domingo en el Gran Premio de Qatar de MotoGP. El piloto italiano se ha visto afectado de nuevo por los problemas de fatiga y cansancio que lleva arrastrando desde que salió de Indonesia, y que ya le impidieron completar el GP de Australia en Phillip Island, causando baja tras dar apenas dos vueltas en los entrenamientos libres del viernes.

El italiano había explicado que el virus que soportaba le había dejado sin fuerza en la parte superior del cuerpo, ya no para pilotar una MotoGP sino para siquiera poder enviar mensajes de móvil. El hermano de Valentino Rossi volvió a la acción en el pasado GP de Malasia, pero los problemas físicos le han seguido afectando.

El de Honda solamente pudo clasificarse 13º en la parrilla de salida de Losail, y tras terminar en esa misma posición en la carrera al sprint, no pudo atender a los pocos medios desplazados a la pista qatarí para descansar. Finalmente, HRC ha decidido retirarle para la prueba de este domingo.

"Debido a su continuo estado de fatiga, Luca Marini y el equipo, Honda HRC Castrol, han decidido retirarlo del GP de Qatar para centrarse en las dos últimas pruebas del Campeonato del Mundo de MotoGP de 2026", explicó en un breve comunicado la casa del ala dorada, en una decisión que por tanto se hace pensando en el cierre de temporada, en Portimao y Valencia, a finales de este mes de noviembre.

Lo más relevante de esta decisión es que la parrilla de MotoGP será de apenas 16 integrantes este domingo en Losail. Ya estaba mermada por la baja de los cuatro pilotos de Yamaha y Pramac (por la situación que rodea al GP de Qatar), además de las bajas de Alex Márquez y Joan Mir, también con problemas físicos (sustituidos por Iker Lecuona y Jake Dixon, respectivamente).

Pero, el sábado en la sprint, Pecco Bagnaia se lesionó tras ser tirado por Fermín Aldeguer. El italiano se fracturó dos dedos del pie derecho, será operado entre el lunes y el martes en Italia, y automáticamente fue declarado 'no apto' para la prueba dominical.

Estas bajas son especialmente claves en la consecución del título de Marc Márquez. El español tiene su primera bola de partido para ser campeón en la carrera del domingo de Qatar, pero necesita ganar y que su principal rival, Jorge Martín, no puntúe, algo que se antoja casi imposible con 16 pilotos. 16, que podrían ser 15 si finalmente Maverick Viñales tampoco sale a la carrera, aún mermado de su lesión en el hombro izquierdo.

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