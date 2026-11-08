MotoGP GP de Qatar
Marini será baja por problemas físicos en Qatar y la parrilla de MotoGP se queda en 16 pilotos
Luca Marini no disputará la carrera larga del GP de Qatar por los problemas físicos que lleva arrastrando desde Australia. La parrilla de MotoGP tendrá 16 integrantes en Losail, lo que casi impide el título de Márquez.
Rubén Carballo Rosa
Editado: 8 nov 2026, 13:52
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Luca Marini, Honda HRC
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Luca Marini no disputará la carrera larga de este domingo en el Gran Premio de Qatar de MotoGP. El piloto italiano se ha visto afectado de nuevo por los problemas de fatiga y cansancio que lleva arrastrando desde que salió de Indonesia, y que ya le impidieron completar el GP de Australia en Phillip Island, causando baja tras dar apenas dos vueltas en los entrenamientos libres del viernes.
El italiano había explicado que el virus que soportaba le había dejado sin fuerza en la parte superior del cuerpo, ya no para pilotar una MotoGP sino para siquiera poder enviar mensajes de móvil. El hermano de Valentino Rossi volvió a la acción en el pasado GP de Malasia, pero los problemas físicos le han seguido afectando.
El de Honda solamente pudo clasificarse 13º en la parrilla de salida de Losail, y tras terminar en esa misma posición en la carrera al sprint, no pudo atender a los pocos medios desplazados a la pista qatarí para descansar. Finalmente, HRC ha decidido retirarle para la prueba de este domingo.
"Debido a su continuo estado de fatiga, Luca Marini y el equipo, Honda HRC Castrol, han decidido retirarlo del GP de Qatar para centrarse en las dos últimas pruebas del Campeonato del Mundo de MotoGP de 2026", explicó en un breve comunicado la casa del ala dorada, en una decisión que por tanto se hace pensando en el cierre de temporada, en Portimao y Valencia, a finales de este mes de noviembre.
Lo más relevante de esta decisión es que la parrilla de MotoGP será de apenas 16 integrantes este domingo en Losail. Ya estaba mermada por la baja de los cuatro pilotos de Yamaha y Pramac (por la situación que rodea al GP de Qatar), además de las bajas de Alex Márquez y Joan Mir, también con problemas físicos (sustituidos por Iker Lecuona y Jake Dixon, respectivamente).
Pero, el sábado en la sprint, Pecco Bagnaia se lesionó tras ser tirado por Fermín Aldeguer. El italiano se fracturó dos dedos del pie derecho, será operado entre el lunes y el martes en Italia, y automáticamente fue declarado 'no apto' para la prueba dominical.
Estas bajas son especialmente claves en la consecución del título de Marc Márquez. El español tiene su primera bola de partido para ser campeón en la carrera del domingo de Qatar, pero necesita ganar y que su principal rival, Jorge Martín, no puntúe, algo que se antoja casi imposible con 16 pilotos. 16, que podrían ser 15 si finalmente Maverick Viñales tampoco sale a la carrera, aún mermado de su lesión en el hombro izquierdo.
Más de MotoGP:
MotoGPLas bajas para la carrera de Qatar podrían bloquear el título de Márquez
MotoGPMarini será baja por problemas físicos en Qatar y la parrilla de MotoGP se queda en 16 pilotos
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior La caída de Losail, el colofón a la inexplicable temporada de Bezzecchi
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Rubén Carballo Rosa
MotoGP en DIRECTO: la carrera de Losail (Qatar), ¡Márquez busca el título!
MotoGP
MotoGP 14 min
MotoGP en DIRECTO: la carrera de Losail (Qatar), ¡Márquez busca el título!
La parrilla de salida de MotoGP en Qatar (Losail): filas y posiciones
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
56 min
La parrilla de salida de MotoGP en Qatar (Losail): filas y posiciones
Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP del GP de Qatar (Losail)
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
16 h
Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP del GP de Qatar (Losail)
Más de
Luca Marini
Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 hoy en Qatar
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
5 h
Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 hoy en Qatar
A qué hora es hoy la carrera de MotoGP en Qatar y cómo verla: ¿habrá alirón?
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
6 h
A qué hora es hoy la carrera de MotoGP en Qatar y cómo verla: ¿habrá alirón?
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Qatar: puntos y posiciones
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
21 h
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Qatar: puntos y posiciones
Más de
Honda
A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP en Qatar y cómo se vio
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
1 d
A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP en Qatar y cómo se vio
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Qatar (Losail) y quiénes van a Q1
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
1 d
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Qatar (Losail) y quiénes van a Q1
Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Qatar en Losail, con Live Timing
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
1 d
Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Qatar en Losail, con Live Timing
Últimas noticias
Marini será baja por problemas físicos en Qatar y la parrilla de MotoGP se queda en 16 pilotos
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Qatar
6 min
Marini será baja por problemas físicos en Qatar y la parrilla de MotoGP se queda en 16 pilotos
Moto3 en Qatar - Almansa para en seco a Quiles con una victoria que impide su récord
Moto3
MOT3 Moto3 16 min
Moto3 en Qatar - Almansa para en seco a Quiles con una victoria que impide su récord
Alonso ve posible puntuar en lluvia tras otra "excepcionalmente normalidad"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
48 min
Alonso ve posible puntuar en lluvia tras otra "excepcionalmente normalidad"
La caída de Losail, el colofón a la inexplicable temporada de Bezzecchi
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Qatar
52 min
La caída de Losail, el colofón a la inexplicable temporada de Bezzecchi
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse