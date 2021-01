El cameo de Simoncelli en SBK que puso a todos en jaque

Simoncelli había desarrollado toda su carrera entre 125cc y 250cc, donde en 2008 se había proclamado campeón del mundo. Un año después peleaba por el título de nuevo cuando surgió la posibilidad de participar en el WorldSBK. El piloto de Coriano, que corría con Gilera en el Mundial, recibió la oferta de Aprilia –también perteneciente al Grupo Piaggio– para tomar parte en Imola cuando el titular Shinya Nakano se lesionó en el cuello.

El italiano aprovechó el parón de más de dos semanas del mundial de MotoGP para aceptar la propuesta y debutar en la categoría reina del campeonato de las motos derivadas de serie. SuperSic incluso pudo probar la Aprilia RSV4 en Mugello unos días antes de correr, marcando unos tiempos aceptables. Al otro lado del box estaría su compatriota Max Biaggi, que aún no había ganado ninguno de sus dos títulos del WorldSBK, pero cuya experiencia le podría servir de gran ayuda.

"Quiero dar las gracias a Aprilia por esta gran oportunidad, voy a debutar en una categoría y en un circuito que me son completamente desconocidos, el nivel de los rivales es muy alto y no será nada fácil conseguir un buen resultado", comentaba Simoncelli tras confirmase su presencia en Imola. "Estoy muy satisfecho con este test. He sido bastante rápido y he conseguido mejorar mucho. Trabajamos para encontrar la base adecuada para Imola, donde será importante encontrar una buena puesta a punto lo más rápido posible, lo que facilitará mucho las cosas".

El #58 no acudió a Imola de relleno ni mucho menos. Ya desde el primer entrenamiento dejó muestras de su calidad finalizando 12º a 1,2 segundos del mejor tiempo marcado por Michel Fabrizio (Ducati), y a solo seis décimas de Biaggi. Pero donde realmente empezó a meter miedo fue en la clasificación. El campeón de 250cc se metía en la Superpole 3 y se colaba en la octava plaza de la parrilla, solo dos por detrás de su compañero El Pirata.

Sin embargo, el domingo las cosas no comenzaron tan bien. En la primera de las dos carreras no salió especialmente bien y se tiró la primera mitad remontando, hasta que en la vuelta 10 sufrió una caída cuando marchaba en la quinta plaza después de recuperar seis puestos.

En la segunda carrera, Fabrizio se situó en cabeza en la salida por delante de su compañero Noriyuki Haga, Biaggi y Shane Byrne. Simoncelli ya había aprendido y pasó en sexta posición al final de la segunda vuelta.

Los siguientes giros se convirtieron en una lucha cerrada para dar caza a su compañero Biaggi, a quien en la vuelta 13 hizo un arriesgado adelantamiento en la chicane antes de meta para situarse tercero, obligando además al romano a abrirse y al volver echó de pista a Ben Spies.

Esta acción dio vía libre a Fabrizio y Haga para conseguir un doblete para el equipo oficial Ducati, pero el interés estaba por detrás. Simoncelli aguantó y cruzó la meta en tercera posición, su primer y único podio en el WorldSBK en su debut en campeonato, por delante de Biaggi y el futuro campeón Spies.

"Si terminaba la carrera entre los cinco primeros estaría muy contento", declaró Simoncelli al acabar. "En la primera era quinto, pero me caí, mientras que en la segunda empecé mejor y después de varias vueltas mantuve un ritmo muy bueno. En la chicane con mi compañero no quería pasarle, pero frené demasiado fuerte y pensé 'o le toco y nos caemos o intento pasarle'. Lo logré y estoy muy contento. Agradecido a Aprilia y a mi equipo. Ha sido una gran experiencia para mí".

Cuando volvió a 250cc, ese año finalmente el campeón fue Hiroshi Aoyama. Simoncelli acabó en la tercera posición, antes de debutar en MotoGP, donde perdería la vida en 2011 dejando atrás dos podios en su haber.

