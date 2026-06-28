Marco Bezzecchi evita lesiones tras su fuerte caída en Assen

Marco Bezzecchi ha escapado sin lesiones de su fuerte accidente de este domingo en Assen, en una décima carrera del curso de MotoGP en Países Bajos en la que ha perdido el liderato de la general, en favor de su compañero de equipo, Jorge Martín.

El piloto italiano, tras dominar todos los entrenamientos del fin de semana menos la Q2, apuntaba a dominar todo el fin de semana en 'La Catedral', para recuperarse de lo ocurrido en Assen. Pero en la sprint ya sufrió más de la cuenta, cuarto mientras dominaban las Aprilia, pero de Trackhouse. El de Rimini tenía mejores expectativas para la prueba larga de este domingo, pero tras una mala salida, su mala racha continuó con creces.

Bezzecchi sufrió una dura caída en la curva 15, un punto rapidísimo, y de facto uno de los peores para caerse en Assen. Tras varias volteretas después del imapcto inicial con el escalón de grava, la máxima preocupación era su estado de salud. Afortunadamente, pronto se vio que estaba consciente, aunque aún en el punto del accidente.

Desde allí, fue trasladado al centro médico del circuito, donde llegaron las primeras buenas noticias, según confirmó la casa de Noale con un escueto comunicado al final de la carrera: "Tras su caída durante el Gran Premio de los Países Bajos, Marco Bezzecchi fue trasladado inmediatamente al centro médico del circuito, donde fue sometido a una evaluación exhaustiva por parte del personal, incluido el director médico de MotoGP, el Dr. Ángel Charte. Los exámenes clínicos iniciales confirmaron que el piloto se encuentra plenamente consciente, y presenta movilidad normal en las cuatro extremidades, sin signos inmediatos de complicaciones neurológicas o sistémicas graves".

"Sin embargo, debido al intenso dolor provocado por el impacto de gran energía, el equipo médico ha decidido trasladar a Bezzecchi al Hospital de Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen). Este traslado le permitirá someterse a pruebas de diagnóstico por imagen exhaustivas y a exploraciones especializada, para descartar definitivamente cualquier lesión subyacente y garantizar una recuperación segura".

Aprilia quedó en ofrecer más información, y al filo de las 18:00 horas de la tarde lo hizo, ofreciendo las mejores noticias: Bezzecchi no tiene nada roto, ni ninguna lesión preocupante. El #72 superó las pruebas sin que se observase nada fuera de lugar, y será dado de alta para volver a Italia esta misma noche.

"Marco Bezzecchi se ha sometido a un TAC y pruebas radiológicas, en las que no se han detectado lesiones, por lo que está en condiciones de recibir el alta y regresará a casa esta noche", confirmó la marca comandada por Massimo Rivola. Así, Bezzecchi podrá descansar en los próximos días, después de dos semanas muy agitadas, que le han dejado segundo del Mundial, a 7 puntos de Jorge Martín. Detrás, tiene a Fabio Di Giannantonio a 9, a Ai Ogura a 18, y a Marc Márquez a 24.