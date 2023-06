Bezzecchi ya sabe cuál es el problema que tuvo en Mugello

Marco Bezzecchi se las prometía felices en el pasado Gran Premio de Italia de MotoGP. Especialmente después de finalizar segundo en la carrera al sprint del sábado, por detrás de su rival por el título, Pecco Bagnaia. Muchos esperaban que el piloto del Mooney VR46 diera guerra al vigente campeón del mundo el domingo, ya que es especialmente fuerte en las carreras largas. Sin embargo, eso no ocurrió.

El italiano se tuvo que conformar con una octava posición en la cita principal, mientras que Bagnaia acabó de completar su fin de semana perfecto, con la pole y ganando las dos carreras. Así, el piloto de Rimini pasó de empezar el triplete de carreras a un punto del #1 a hacerlo a 21, y con Jorge Martín pisándole los talones, tercero de la general a tres.

Sin embargo, el pupilo de Valentino Rossi espera remontar el vuelo este fin de semana, una vez que en el equipo ya han identificado lo que le ocurrió en Mugello. Aunque Bezzecchi no quiso mojarse, sí dejó claro en la rueda de prensa previa a los entrenamientos libres que su mal resultado no tuvo que ver con su pilotaje.

"El domingo en Mugello fue un poco frustrante porque esperaba un poco más", dijo. "Por supuesto batir a Pecco era muy difícil como comprobé en la sprint porque era muy rápido, pero pensé que existía la posibilidad de quedarme con Jorge Martín o Johann Zarco para luchar por el Top 5 al menos".

"Pero nada más empezar la carrera me sentí muy mal con el tren delantero de la moto y no entendía muy bien por qué, así que nos tomamos unos días para olvidarlo, pero cuando llegué aquí enseguida empecé a mirar los datos y a intentar entenderlo. Vimos cuál era el problema y afortunadamente no era por mi pilotaje. Estaba un poco nervioso, pero afortunadamente no ha sido esto. Ahora podemos concentrarnos en este gran premio y tratar de hacerlo un poco mejor", añadió.

Además, Bezzecchi reconoció que llega un circuito que le gusta como Sachsenring: "Es muy particular porque es muy pequeña para una MotoGP, pero en los últimos años he sido capaz de conseguir un podio en Moto2 y Moto3, así que será agradable volver a correr en ella en categoría reina. El año pasado no lo hice mal pero será difícil para mí estar cerca de los pilotos de cabeza como Marc Márquez o Pecco, que son realmente rápidos aquí, pero intentaré hacerlo lo mejor posible para intentar conseguir un buen resultado y continuar en esta racha positiva de carreras que estoy teniendo", dijo para finalizar.