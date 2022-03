Márquez advierte: "En un año puede cambiar mucho la película"

Cargar el reproductor de audio

Marc Márquez despidió Qatar con la tranquilidad de volver a subir a una moto sin dolor. Bajo los focos del Circuito Internacional de Losail, el piloto de Cervera firmó una primera carrera que le pudo dar los suficientes puntos para que, junto a Pol Espargaró, Honda se posicionara como líder del campeonato de fabricantes.

En esta línea, el "conformarse con los puntos" no es algo usual dentro de la personalidad del octacampeón, y en un domingo donde no fue otro que su compañero de equipo el encargado de cerrar el podio, Marc confiesa que siempre quiere más.

"Siempre he sufrido en Qatar y siempre ha sido un circuito al que no me ha apetecido ir. Pero fue una carrera rapidísima y se juntaron muchísimos factores", describió, ya que "los favoritos no estuvimos ni entre los 5 primeros y los que sí lo habían hecho bien en pretemporada, estuvieron arriba".

A pesar de quedar fuera del cajón de honor, Marc Márquez tenía algo que celebrar. El español aseguró que en Qatar tuvo lo más parecido a un "fin de semana normal": "Hubo sustos, pero tienes que arriesgar".

"Lo mas importante para mí de la carrera, y con lo que me quedo, es que no sentí dolor en todo el fin de semana. Eso fue un alivio y lo que me dejó más tranquilo", matiza.

Aunque reconoce que tiene que seguir mejorando, el piloto del Repsol Honda Team asegura que su visión de carrera ha cambiado para este 2022, pues "es una temporada muy especial" para él, y adelanta que "el objetivo es luchar cada carrera para coger puntos".

2020 y 2021 fueron dos años críticos dentro y fuera del paddock, y Marc Márquez se tuvo que enfrentar meses duros para la sociedad [debido a la pandemia], pero también para él en el plano deportivo.

"Yo quiero volver a ganar, este año o el que viene", advirtió Marc para Motorsport.com. "Es el reto de pasar lo peor del deporte. Y yo lo quiero conseguir y voy a luchar".

Sin embargo, el #93 reconoce que en esta batalla por el título "habrá rivales nuevos y cambios de generación", con pilotos que conoce menos, como Enea Bastianini. Ante esta situación, Marc asegura que debe convivir y, sobre todo, "tiene que aprender de ello".

"Tengo que tener paciencia, porque no me encuentro con ese feeling adecuado con la moto. No encuentro esas condiciones especiales que se requieren para ganar carreras. Y ahí es donde tienes que saber cómo subir puntos".

"El año pasado viví la experiencia de no entrar ni en los diez primeros y luego ganar. En un año puede cambiar mucho la película", explica.

Para ello, asegura que es "mejor tener 11 puntos que ir a por los 16 y perderlos", aunque "no vale hacer todas las carreras así, porque hay que ganarlas".

Esto forma parte del proceso de adaptación a una moto más cómoda, y según el piloto, "más previsible que la anterior".

Después de la cita catarí, MotoGP pone rumbo a Mandalika, donde disputará la segunda prueba de la agenda más larga de la historia del campeonato. El circuito indonesio abrió sus puertas al Mundial durante los test de pretemporada, una jornada de pruebas donde los pilotos no dudaron en mostrar descontento respecto a las condiciones del trazado.

Sin embargo, Marc asegura que las nuevas obras en el circuito permitirán una carrera más segura, dejando atrás los inconvenientes sufridos durante los test.

"Dorna está haciendo un gran trabajo. Han asfaltado la zona de nuevo. Estará la pista mucho más limpia".

Con todo un año por delante, el piloto emprende el viaje hacia una segunda carrera que podría devolverle el sabor de la victoria.