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MotoGP GP de Qatar
Marc Márquez supera a Valentino Rossi y ya solo tiene a Nieto y Agostini por delante
Marc Márquez ya es diez veces campeón del mundo de motociclismo, ocho en la categoría de MotoGP. El español ha dejado atrás a Valentino Rossi y ya solo tiene dos grandes nombres por delante.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 22 nov 2026, 13:59
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Marc Márquez sigue agrandando su enorme leyenda en el mundo del motociclismo y del deporte. Si su vuelta a lo más alto en 2025, con un año impecable hasta que se lesionó, ya dejó boquiabiertos a propios y extraños, el legendario corredor de Cervera ha vuelto a superar sus límites en este 2026, sobreponiéndose a todas las piedras que le han aparecido en el camino para alzarse con su décimo título mundial, el octavo en MotoGP.
Una cifra con la que el piloto español sigue derribando el muro de la historia a fuerza de brillar. Aunque no son pocos los que ya le consideran el mejor de todos los tiempos, lo cierto es que el #93 sigue poniéndose los números a su favor para reforzar esa teoría. Y con la corona conseguida este fin de semana en el Gran Premio de Qatar ha alcanzado unas metas que a muchos les parecían imposibles.
Por un lado, está el número de títulos mundiales de motociclismo, contando todas las categorías. Márquez ha llegado a la cifra mágica de 10, dejando atrás a varias leyendas de este deporte.
Con su decena de entorchados, Márquez ha terminado de superar a Valentino Rossi, que se quedó a las puertas con 9, siendo su gran oportunidad de lograrlo la temporada 2015, cuando acabó cayendo ante Jorge Lorenzo precisamente tras toda la polémica acontecida con Marc. Pero no solo ha batido la marca del 'Dottore', sino también de Mike 'The Bike' Hailwood, que ganó nueve coronas en la década de los 60, y al italiano Carlo Ubbiali, que hizo lo propio en los 50.
De esta manera, Márquez ya solo tiene a dos grandes nombres por delante: Ángel Nieto y Giacomo Agostini. Los 12+1 títulos del Maestro Nieto parecían intocables hasta hace pocos años, y más por parte de un piloto español, pero la realidad dicta que el ilerdense ya solo está a tres entorchados del padre del motociclismo nacional.
**Piloto** **Títulos totales** **Títulos en MotoGP/500cc** **Títulos en otras categorías** ![Italy](https://cdn-8.motorsport.com/static/img/cf/it-3.svg "Italy") Giacomo Agostini 15 mundiales 8 mundiales 7 títulos de 350cc ![Spain](https://cdn-4.motorsport.com/static/img/cf/es-3.svg "Spain") Ángel Nieto 12+1 mundiales 0 mundiales 7 títulos de 125cc y 6 de 50cc ![Spain](https://cdn-4.motorsport.com/static/img/cf/es-3.svg "Spain") Marc Márquez 10 mundiales 8 mundiales 1 título de Moto2 y 1 de 125cc ![Italy](https://cdn-8.motorsport.com/static/img/cf/it-3.svg "Italy") Valentino Rossi 9 mundiales 7 mundiales 1 título de 250cc y 1 título de 125cc ![United Kingdom](https://cdn-5.motorsport.com/static/img/cf/gb-3.svg "United Kingdom") Mike Hailwood 9 mundiales 4 mundiales 2 títulos de 350cc y 3 de 250cc ![Italy](https://cdn-8.motorsport.com/static/img/cf/it-3.svg "Italy") Carlo Ubbiali 9 mundiales 0 mundiales 3 títulos de 250cc y 6 de 125cc ![United Kingdom](https://cdn-5.motorsport.com/static/img/cf/gb-3.svg "United Kingdom") John Surtees 7 mundiales 4 mundiales 3 títulos de 350cc ![United Kingdom](https://cdn-5.motorsport.com/static/img/cf/gb-3.svg "United Kingdom") Phil Read 7 mundiales 2 mundiales 4 títulos de 250cc y 1 de 125cc ![United Kingdom](https://cdn-5.motorsport.com/static/img/cf/gb-3.svg "United Kingdom") Geoff Duke 6 mundiales 4 mundiales 2 títulos de 350cc ![United Kingdom](https://cdn-5.motorsport.com/static/img/cf/gb-3.svg "United Kingdom") Jim Redman 6 mundiales 0 mundiales 4 títulos de 350cc y 2 de 250cc
Cabe recordar que Márquez aún tiene, como mínimo, dos años más de contrato con Ducati, por lo que no es descartable que se quede muy cerca de Nieto. Eso sí, aún más difícil lo tendrá con el intocable Giacomo Agostini en lo más alto del récord histórico, con su apabullante marca de 15 títulos mundiales.
Sin embargo, es necesario destacar que, en las épocas de estos grandes campeones, lo normal era correr más de una categoría al año, de ahí las enormes cifras que se reflejan, mientras que leyendas como Márquez o Rossi o pilotos más recientes con menos coronas, como Mick Doohan o Jorge Lorenzo, están más atrás.
De hecho, si nos atenemos solo a los títulos mundiales logrados en categoría reina (500cc en primera instancia, y MotoGP desde 2002), la cosa cambia bastante. De hecho, en esa tabla, Marc Márquez ya es uno de los pilotos con más entorchados, igualado solamente con Giacomo Agostini. Si el #93 logra otra corona de MotoGP, ya será el corredor más exitoso de la historia de las motos pesadas.
Piloto Títulos en categoría reina Marc Márquez 8 títulos de MotoGP (2013, 2014, 2016-2019, 2025 y 2026) Giacomo Agostini 8 títulos de 500cc (1966-1972 y 1975) Valentino Rossi 2 títulos de 500cc (2001 y 2002), 5 títulos de MotoGP (2003-2005, 2008 y 2009) Mick Doohan 5 títulos de 500cc (1994-1998) Mike Hailwood 4 títulos de 500cc (1962-1965) John Surtees 4 títulos de 500cc (1956 y 1958-1960) Eddie Lawson 4 títulos de 500cc (1984, 1986, 1988 y 1989) Geoff Duke 4 títulos de 500cc (1951 y 1953-1955) Jorge Lorenzo 3 títulos de MotoGP (2010, 2012 y 2015) Kenny Roberts Sr. 3 títulos de 500cc (1978-1980) Wayne Rainey 3 títulos de 500cc (1990 - 1992)
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