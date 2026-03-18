Marc Márquez, el rey de los nuevos circuitos que busca un difícil éxito en Brasil

El Mundial de MotoGP afronta este fin de semana la visita a un nuevo circuito en el calendario. Hablamos del Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, que si bien ya estuvo en el organigrama del campeonato, fue a finales de los años 80, por lo que nadie de la actual parrilla ha competido allí con las mejores motos del mundo. Ni en la región de Goias, ni realmente en Brasil, puesto que Jacarepaguá acogió las últimas ediciones del Gran Premio de Río de Janeiro, un evento que dejó de disputarse en la temporada 2004.

22 años después, las motos pesadas volverán al país carioca, y muchos ojos estarán puestos en Marc Márquez. No solo por ser la gran estrella de MotoGP, compartiendo foco en Brasil con el local Diogo Moreira, sino también por cómo empezó el campeonato en Tailandia: a sus problemas físicos con el hombro, que le limitaron -y está por ver cuánto lo hará en Goiania-, hubo que sumar su abandono en la primera carrera larga de 2026, por un problema en el neumático trasero.

Así, tanto él como Ducati, que arrancó la campaña por debajo de las expectativas, sufrieron un varapalo en favor de Aprilia y Marco Bezzecchi. Brasil deberá confirmar cómo se encuentra el de Cervera de la dolencia que sufrió en 2025, y si la Desmosedici GP26 realmente está en posición de ser la referencia del campeonato, con el #93 al máximo nivel. Pero el GP de Brasil será una cita especial: al estrenarse Goiania en el calendario, la ausencia de datos previos puede mover, y mucho, el avispero. Y ahí, Márquez es un auténtico experto, lo cual puede convertirle en la principal apuesta por la victoria este fin de semana.

Márquez, un especialista cuando no hay datos

Marc Márquez es el piloto más veterano de la parrilla de MotoGP. Llegó al campeonato en 2013, curso en el que ya se proclamó campeón del mundo, hasta alcanzar los nueve títulos de motociclismo que atesora hoy. Desde entonces, el calendario ha crecido mucho, de los 18 grandes premios que tenía entonces a los 22 que tiene ahora. Varias pistas han llegado nuevas al organigrama, y generalmente, Márquez se ha sentido como pez en el agua en ellos.

El ilerdense es un experto cuando las telemetrías de campañas previas no están presentes para guiar a sus rivales, o cuando un trazado se utiliza poco por otros campeonatos, lo que supone un agarre bajo y difícil de gestionar. Quizás la mejor muestra de circuito nuevo que Márquez convirtió en feudo sea el de Austin: el Gran Premio de las Américas llegó al calendario en 2013, y el multicampeón venció allí, tras lograr su primer triunfo en MotoGP, de manera ininterrumpida hasta 2018. En 2019 se fue al suelo, siendo Alex Rins tras ganar sobre Valentino Rossi el primer piloto que subía a lo más alto del podio que no era él. En 2021, Márquez volvió a probar las mieles del éxito. En 2022, volviendo de un nuevo episodio de diplopia, fue sexto, y en 2023 no corrió tras lesionarse en Portimao. Es cierto que en los dos últimos años, con Ducati, no ha acabado la carrera larga, pero buscará volver por sus fueros este año.

Precisamente, el circuito en el que hace unas semanas arrancó la nueva temporada de MotoGP era, antaño, otro ejemplo del dominio de Márquez en pistas de nueva creación. El catalán venció en las dos primeras ediciones del Gran Premio de Tailandia, en 2018 y 2019 (de hecho, en la última ganó su sexto campeonato en la clase reina). El COVID-19 impidió que se corriera en Buriram desde 2022, si bien es cierto que desde entonces ha sido una pista menos amigable para Márquez: antes de volver a ganar en 2025, su mejor resultado era quinto, en aquel retorno, cuando aún era corredor de Honda.

Otro trazado en el que el vigente campeón del mundo fue salteando triunfos fue Termas de Río Hondo. Venció la primera edición del Gran Premio de Argentina, en 2014, en aquella racha de diez triunfos consecutivos. En 2015, empezó allí su tirantez con Valentino Rossi, que culminaría con la guerra de Sepang. Volvió a salir triunfante en 2016, sufrió una caída en la carrera de 2017, protagonizó la caótica prueba de 2018 (en la que acabó sancionado tras tocar a un par de pilotos, entre ellos al #46) y arrasó en 2019. Termas no volvió a recibir a MotoGP hasta 2022 y 2023, años en los que el #93 no corrió allí. Sí lo hizo en 2025, donde volvió a imponerse en el primer lugar.

El último gran ejemplo de circuito recién llegado en el que Márquez no dejó ni las migajas es el Balaton Park, que desde 2025 acoge el Gran Premio de Hungría. El talentoso corredor español hizo la pole, ganó la carrera al sprint por dos segundos de margen y la carrera larga del domingo por cuatro, unas diferencias que son más difíciles de ver en el actual campeonato del mundo.

Marc Márquez, Ducati Foto de: Ducati Corse

Esto no quiere decir, eso sí, que Márquez no haya tenido nuevos circuitos que se le atraganten. De hecho, hay tres en los que ha sufrido más complicaciones. El primero es el Red Bull Ring, sede del Gran Premio de Austria desde 2016, en el que Marc no venció precisamente hasta el curso pasado. Solamente la marca de casa, una KTM, la de Brad Binder en 2021, ha sido capaz de romper el dominio de Ducati allí. El de Lleida no pudo con la Honda, y tuvo que esperar hasta ponerse al manillar de la compleja Desmosedici GP25.

Sin embargo, hay dos trazados en los que ni siquiera ha subido a lo más alto del podio. Uno es Portimao, que alberga el GP de Portugal desde 2020. Márquez se ha perdido la primera edición y la última de la cita del Algarve, y su mejor resultado es sexto, en 2022, y segundo, en la sprint de 2024. El otro es Mandalika, en Indonesia, donde no solo ha ganado sino que ha sufrido dos lesiones, la de 2022 y la última en el hombro derecho, hace unos meses. Tampoco pudo acabar las carreras de 2023, por caída, ni la de 2024, por fuego en el motor de su GP23.

Así, Márquez buscará este fin de semana perpetuar su racha, intentando que Goiania entre en el grupo de trazados que se le dan a la perfección cuando toca debutar, y no aquellos que se le complican. Eso sí, en principio, no es de los que más se adapta a su estilo de pilotaje, ya que hay más curvas de derechas que de izquierdas, la que menos bien se le dan a Márquez, destacando todo el tramo desde el undécimo viraje hasta el cuarto.