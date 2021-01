Marc Márquez da un nuevo paso en su recuperación

Desde que Marc Márquez fue operado por tercera vez el pasado 3 de diciembre de la fractura que se produjo en el húmero de su brazo derecho en la primera carrera de la temporada, el piloto de Honda había permanecido casi en reposo absoluto.

El seis veces campeón del mundo de MotoGP se tuvo que someter a una tercera intervención para fijar la fractura con una nueva placa tras no surtir éxito las dos previas realizadas por su equipo médico habitual el 21 de julio y el 3 de agosto de 2020.

En la tercera operación, realizada por sorpresa en el Hospital Ruber Internacional de Madrid durante 11 horas y que llevaron a cabo los doctores Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Juan de Miguel, Aitor Ibarzabal y Andrea García Villanueva, se le extrajo la anterior placa y se le colocó una nueva con un injerto óseo de cresta ilíaca con un colgajo libre de corticoperiosteal.

Su nuevo equipo médico detectó durante la operación una infección en el hueso, lo que mantuvo a Márquez 10 días ingresado con tratamiento antibiótico, y no fue dado de alta hasta el 13 de diciembre.

El pasado jueves 14 de enero, Honda emitía un comunicado para informar de la evolución de Márquez tras acudir al Hospital Ruber Internacional a pasar revisión médica e informó que "la evolución clínica y radiográfica era satisfactoria para el tiempo de evolución".

El #93, no obstante, continúa con "un tratamiento antibiótico y un programa de recuperación funcional adaptado a su situación clínica".

48 días después de ser intervenido, Márquez publicó una imagen en sus cuentas de redes sociales después de completar la primera sesión de rodillo (bicicleta estática), en la cual seguía llevando la aparatosa férula que ha utilizado en los últimos meses.

Aunque el de Cervera (Lleida) no se sube a una moto desde el pasado 25 de julio en el Gran Premio de Andalucía, no es la primera vez que se le ve entrenando en bici. Durante la recuperación tras su segunda operación ya publicó alguna imagen incluso saliendo a la carretera, pero la evolución no fue satisfactoria y derivó en el cambio de médicos y una tercera intervención.

Márquez sigue restando días para volver a la competición. De momento, el primer test de pretemporada está fijado para el 6 de marzo en Qatar, escenario donde arrancará el campeonato el 28 de ese mismo mes. Aunque quedan más de dos meses, los plazos de los que hablaron los especialistas tras la última operación ponen en duda su presencia.

