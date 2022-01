Márquez deja clara su intencion de participar en los test de Sepang

El español, que el domingo completó un total de 65 vueltas al trazado portugués, subido a la Honda RC213V-S, el modelo comercial del prototipo con el que compite en el Mundial de MotoGP, se perdió las últimas dos paradas del calendario del curso pasado, precisamente en Portugal, y en Valencia, a consecuencia de una caída que sufrió mientras practicaba motocross. En el accidente se golpeó en la cabeza y la contusión le provocó que se le reprodujeran los problemas de diplopía (visión doble) que ya le impidieron terminar la temporada 2011, en Moto2, también por culpa de una caída, en este caso en Malasia.

Marc Márquez, que se ha pasado el invierno prácticamente parado y sin apenas entrenarse físicamente, afirmó el viernes pasado haber experimentado una notable mejoría, que le llevó a subirse a una moto de motocross.

Después de aquella primera prueba, el de Honda subrayó que no quería precipitarse y que, siempre con el consentimiento del equipo del doctor Bernardo Sánchez Dalmau, no iba a asegurar su presencia en los primeros entrenamientos de 2022, antes de rodar en un circuito de los de Gran Premio.

El domingo, el #93 se dio un hartón de kilómetros, con una última tanda de 20 vueltas, prácticamente la distancia de una carrera, que llevan a pensar que estará en condiciones de afrontar unas pruebas que se adivinan cruciales para la marca del ala dorada. Más aún si tenemos en cuenta que el corredor de Cervera (Lleida) ya se perdió los test que se celebraron en Jerez, en noviembre, muy importantes para el desarrollo de la moto de 2022.

Este lunes a mediodía, Honda mandó un vídeo en el que su punta de lanza verbalizó las buenas sensaciones que se llevó del Algarve, y su deseo de seguir progresando en su puesta a punto para llegar al test que se celebrará el 5 y 6 de febrero en Sepang lo más preparado posible.

"Me siento muy feliz, primero por volver a subirme a una moto en la pista y también porque hemos podido confirmar las sensaciones que tuve haciendo motocross. Es una gran sensación, en parte de alivio porque cuando he pilotado no he tenido ninguna molestia con la visión. Como hacía tiempo que no me subía a una moto, he notado que me falta un poco en algunos aspectos físicos, pero esto se debe a que no he podido tener una pretemporada habitual. Hay margen para mejorar, pero lo positivo y lo fundamental de esta prueba ha sido reconfirmar la sensación que teníamos cuando nos subimos por primera vez a la moto de motocross y disfrutar de la sensación de velocidad. He completado una intensa jornada de test con tandas largas, así que estoy muy contento con el resultado. Nos quedan dos semanas para que empiecen los test en Sepang, así que aprovecharé para intensificar mi preparación física y entrenar en moto", explicó Marc, dejando clara su intención de estar en los vitales ensayos del 5 y 6 de febrero.

Galería: Marc Márquez en el test de Portimao:

Marc Márquez 1 / 16 Foto de: HRC / CormacGP Marc Márquez, Repsol Honda Team, en la prueba en Portimao 2 / 16 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team, en la prueba en Portimao 3 / 16 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team, en la prueba en Portimao 4 / 16 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team, en la prueba en Portimao 5 / 16 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team, en la prueba en Portimao 6 / 16 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team, en la prueba en Portimao 7 / 16 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team, en la prueba en Portimao 8 / 16 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team, en la prueba en Portimao 9 / 16 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team, en la prueba en Portimao 10 / 16 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team, en la prueba en Portimao 11 / 16 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team, en la prueba en Portimao 12 / 16 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team, en la prueba en Portimao 13 / 16 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team, en la prueba en Portimao 14 / 16 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team, en la prueba en Portimao 15 / 16 Foto de: Honda Racing Marc Márquez, Repsol Honda Team, en la prueba en Portimao 16 / 16 Foto de: Honda Racing