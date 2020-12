Marc Márquez pone “un notable” al debut de Alex en MotoGP (vídeo)

El seis veces campeón del mundo de MotoGP se perdió la temporada 2020 casi completa por una lesión en el brazo derecho que le mantiene, cuatro meses después, de baja y sin una fecha clara de reaparición.

Además de la temporada, Marc se perdió el debut de su hermano Alex en la clase reina, en la que tenían que compartir equipo este año, una coincidencia que solo se pudo vivir en el Gran Premio de España, en Jerez, antes de la lesión.

Desde casa, Marc se ha convertido en uno de los principales seguidores de Alex y en una entrevista en la que aparecen ambos, el campeón de Cervera puso nota al debut de su hermano en MotoGP.

“Creo que un notable, tirando a buena porque poder conseguir dos podios en la primera temporada, después de mucho tiempo parado, incluso yo que tengo experiencia en la categoría noté lo de estar tanto tiempo sin moto y empezar en seco con una carrera en Jerez”, valora Marc.

En su primer año en la clase superior, Alex sorprendió a propios y extraños con una temporada de menos a más, culminada con dos excelentes podios.

“Te soy honesto, no me esperaba que hiciera un podio este año, él me lo decía, que iba a hacer algún podio, y cuando lo consiguió en Le Mans fue un gran resultado, pero creo que fue más importante el de Aragón [que fue en seco]”.

Ahora, a la espera de que Marc se recupere y pueda volver a la competición en 2021, los hermanos Márquez pasarán a ser rivales, ya que Alex dejará el Repsol para ingresar en el LCR-Honda.

“Con mi hermano no me gusta utilizar la palabra rivalidad, pero una vez estemos en carrera lo tienes que adelantar igual, y si es en la última vuelta lo vas a intentar, si puedes ganar tú, mejor que no te gane él”, apunta Marc.

Un cambio de equipo que Alex asume como parte de su formación en MotoGP.

“El cambio de equipo me va a sentar bien, o eso espero, por eso acepté el reto. No es un paso atrás, es un paso al lado para seguir formándome, quemando etapas y para ser un piloto más completo en MotoGP, quedan mil cosas por aprender y estaré en el sitio justo con la gente adecuada”, explica.

Y Marc acaba lanzando un desafío a su hermano pequeño: “Tienes que estar orgulloso de este 2020, en 2021 toca mejorarlo”.