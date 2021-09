Márquez reconoce no estar aún listo para un cuerpo a cuerpo cerrado

El piloto de Honda ya está rumbo a Austin, donde este fin de semana rodará en uno de sus circuitos fetiche. En él firmó su primer triunfo la categoría de las motos pesadas (2013), y en él acumula una racha de seis victorias en siete visitas, después de que en 2019 rodara por el suelo cuando iba completamente solo y al frente del pelotón.

A Márquez se le ve mucho más en forma que cuando reapareció, tras nueve meses de inactividad por lesión, en Portimão. Esa sensación queda validada por la segunda plaza que consiguió en el penúltimo gran premio, en Aragón, y por el cuarto puesto que cosechó en Misano, una semana después.

A pesar de ello, el español insiste en que todavía no se encuentra físicamente en su sitio debido a las limitaciones que le provoca el brazo derecho, y subraya como prueba más evidente de ello el accidente que sufrió en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, y en el que se llevó puesto a Jorge Martín.

"En algunas situaciones, mi intención es una, pero lo que ocurre después, debido a mi estado, es otra cosa distinta. En Silverstone, mi idea era una, pero terminé en el suelo”, confiere el catalán, en una entrevista concedida al sitio web oficial del campeonato.

Aquel accidente, prosigue el de Cervera (Lleida), hizo que en Motorland, la siguiente cita, tomara menos riesgos de los habituales en él en la gresca que mantuvo con Pecco Bagnaia, y que terminó con el primer triunfo del italiano de Ducati.

"Eso tuvo un impacto en mi forma de correr en Aragón, en el mano a mano con Pecco. Allí, en los adelantamientos que intenté, dejé mucho más margen del que habitualmente dejo, y por eso me iba largo. Ahora tengo que correr así, con más margen, porque aún no estoy listo para mantener un pulso cerrado, pues todavía no tengo la situación controlada al 100%”, ahonda el #93.

A pesar de haber vuelto a su rutina de entrenamiento más o menos habitual, el multicampeón aún tiene que dejar reposar el brazo un par de días, antes de volver a ejercitarlo. Eso ofrece una idea de cómo se encuentra cuando pisa los circuitos.

“Hay días en los que me siento al 60% y otros al 80%, pero nunca más de eso”, zanja Márquez.

(Pulsa en 'Versión completa' al final el artículo si aquí no te aparece el reproductor del podcast)