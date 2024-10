Foto: Marc Márquez deja su firma, literal, sobre la parrilla de Phillip Island

Cuando todo estaba a punto para dar la salida de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Australia, Marc Márquez decidió retirar el protector plástico de la pantalla de su casco, el 'tear off', tras haber recibido, durante la vuelta de calentamiento, el impacto de un "gran isecto" que le dejó una especie de "babilla" en medio del plano de visión. "No veía bien ni el semáforo", aseguró.

El de Gresini retiró el 'tear off' y lo lanzó al aire, con la mala suerte de que el viento se lo devolvió como un bumerang, primero cayendo bajo la quilla de la moto y, cuando trató de cogerlo, moviéndose hacia el calor del neumático trasero, donde se quedó pegado, causando un terrible 'spinning' en la salida al piloto español, que perdió 11 posiones antes de llegar a la primera curva, teniendo que remontar hasta la victoria, una vez más.

"Normalmente llevas dos o a veces tres 'tear off′, yo siempre pido dos, uno por si te pasa algo en la vuelta de calentamiento, pero aquí hay moscas muy grandes. No es una norma, pero es algo hablado entre los pilotos el no tirarla en la parrilla de salida estos plásticos", explicó Marc tras la carrera.

"Cuando lo tiré, primero lo doblé para que ocupara menos espacio, porque sé que pueden pasar estas cosas. Algo así le pasó a Jack Miller (se le enganchó un ter off de Fabio Quartararo), lo hablamos entre los pilotos e intentamos evitarlo, pero cuando puse el dispositivo de altura delantero, tenía como una babilla o un pegamento y ahí decidí tirarlo, con la mala suerte de que fue a la rueda trasera. No sabía que estaba ahí, vi que estaba debajo, pero pensé que demasiado que se enganchara al neumático, como así ha sido".

La marca del neumático de Márquez, y su firma, en la parrilla de salida Foto de: Instagram Marc Márquez

Debido al plástico, el neumático trasero de Marc patinó, quedándose la moto en el sitio.

"Cuando he tenido ese problema lo que he hecho ha sido intentar mantenerme lo más recto posible, porque sabía que los otros pilotos venían con más velocidad", bajando muchas posiciones para tener que remontar de nuevo.

"Allí alguien me ayudó, porque no sabía dónde estaba y vi muchos pilotos delante, una Honda, una Yamaha, pensé que estaba muy atrás. Luego, cuando he hecho la primera curva, la segunda y cuando he levantado la vista he visto seis o siete pilotos delante, no había más, y creo que en la primera curva a muchos de ellos les había pasado algo o se habían tocado. He visto a mi hermano, al que Miller le ha dado por detrás, y se han ido largos y se me ha abierto un poco el carril", relató la remontada y el toque entre Alex Márquez y Miller que abrió un camino para pasar.

Desde ayer, la imagen de la marca del neumático trasero de Márquez sobre la casilla 2 de la parrilla de salida de Phillip Island, pero esta mañana el piloto quiso dejar constancia con su propia firma en un post en sus historias de Instragram.