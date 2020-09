Desde la llegada de Marc Márquez a MotoGP en 2013, Honda ha sido el gran dominador de la clase reina, con seis títulos Mundiales de pilotos en siete años, además de completar HRC la 'triple corona', con los campeonatos por equipos y constructores, las mismas seis temporadas: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Sin embargo, la lesión de Márquez ha puesto en crisis a Honda, que este año no ha conseguido, aún, ningún podio, una situación que ha reavivado el debate sobre la dificultad que representa, para cualquier piloto que no sea Marc, conducir la RC213V.

“Ahora tengo mucho tiempo y he leído muchas cosas al respecto, pero al final si tomas los últimos diez años, la estrategia de Honda ha sido perfecta”, asegura Márquez.

“Es el equipo que más campeonatos ha ganado, más los títulos por equipos y constructores. Creo que Honda está haciendo un gran trabajo durante todo este tiempo. Todos los fabricantes pueden tener dificultades algún año, a veces es así. Esperamos mejorar la situación para la próxima temporada, porque me siento parte de Honda y siento que es parte de mi responsabilidad estar allí para llevarla arriba del todo. Y volveremos, pero para mí la estrategia de Honda, al final, significa que puedes sufrir una temporada, pero debes mirar los últimos años, y en los últimos diez años Honda ha logrado más que ningún otro fabricante”, observa el catalán.

Unos datos irrefutables, pero que van íntimamente ligados a la aportación de Márquez, lo que lleva, de nuevo, a la clave del asunto. ¿Por qué es tan difícil de llevar la RC213V?

“Por supuesto que una MotoGP es una MotoGP. Quiero decir que cada moto tiene un carácter diferente y luego los pilotos deben adaptarse a la moto”, explica.

“Honda tiene esta filosofía desde hace muchos años, ya desde 500cc y ahora en MotoGP. Por ejemplo, cuando hablo con Mick Doohan o con Alex Crivillé, la filosofía era la misma. Honda tiene una buena moto, pero debes estar al cien por cien de forma física, debes empujar mucho la moto, pero luego, cuando consigues tener una buena sensación pilotando, puedes ser realmente rápido”.

También se acusa a Honda de que la moto está hecha solo para Márquez.

“Cuando lees que la moto está hecha solo para el estilo de Márquez y bla, bla, no es así. Quiero decir que tenemos tres motos oficiales en pista, el año pasado estuvimos yo, Jorge Lorenzo y Cal Crutchlow, y todos los pilotos dimos los mismos comentarios. Otra cosa es que un corredor sea más rápido o más lento. Pero yo soy el primero que quiere una moto más rápida y más fácil, también me resultará más fácil a mi. Pero las cosas no son así, es una moto competitiva y en la última carrera, por ejemplo, terminó P6 con Takaaki Nakagami y P7 con un piloto novato, Alex. Entonces, es una buena moto, tiene potencial, pero si quieres entender la Honda, te tienes que caer muchas veces, pero la acabarás entendiendo”.

Paso adelante de Alex

Una séptimo posición en Misano que es el mejor resultado de Alex Márquez en su temporada de debut en MotoGP, demostrando que ha dado un paso importante.

“Alex está en el proceso, una cosa importante para los pilotos novatos es cuando tienen dos carreras seguidas en el mismo circuito. Esto ayuda mucho, lo más difícil en MotoGP es llegar a un circuito e intentar ajustarlo todo. Alex llegará al Circuit de Catalunya y tendrá que volver a iniciar el proceso. Pero veamos si dio un paso. Pero dar un paso es solo estar corriendo entre el 8º y el 12º, ese es el primer paso que tenía que hacer y luego desde ahí se trata de intentar aprender, ver dónde se puede mejorar y luego dar otro paso”.

Cada piloto es un mundo, y Marc no quiere influir más allá de lo razonable en el día a día de su hermano en los grandes premios.

“Intento ayudar a Alex y los jueves cuando recibe la dotación de neumáticos, me envía la foto y trato de darle algún consejo y todas estas cosas. Pero tenemos como una regla, necesita trabajar con su equipo, tenemos que ser profesionales. Si tiene alguna duda sobre el estilo de conducción o algo así, me llama, pero yo nunca le llamo. No necesito llamarle porque está en el circuito trabajando con su equipo y tiene a Alberto (Puig), que también tiene mucha experiencia, y a Emilio (Alzamora). Pero, por supuesto, todos los días tenemos dos, a veces tres llamadas telefónicas”, reconoce en declaraciones que forman parte de la entrevista distribuida por Honda HRC este pasado miércoles.