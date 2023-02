Márquez se abre con Risto: "Cuando ganaba, solo me salía llorar"

Cargar el reproductor de audio

Marc Márquez continúa con su tour por los platós televisivos antes de que de inicio la temporada 2023 de MotoGP.

En esta ocasión, el ocho veces campeón del mundo acudió a la llamada de Risto Mejide, una de las figuras más reconocidas de la televisión española, para participar en su programa de entrevistas 'Viajando con Chester'.

Mejide es conocido por su carácter como entrevistador, y a lo largo de toda la charla, que parece haber sido grabada en las últimas semanas de 2022, no dudó en sacar diversos temas peliagudos de la carrera deportiva del #93.

Como no podía ser de otra manera, empezaron hablando del estado físico de Marc. Desde la primera carrera de la temporada 2020, cuando sufrió una dura caída en Jerez, el piloto de Cervera no llegó a remontar el vuelo.

Márquez se fracturó el húmero, pero un prematuro regreso a pista, escasos días después de haber sido operado, desataron una pesadilla de nuevas intervenciones. Después de haber pasado tres veces por el quirófano, Marc volvió al ruedo, pero el dolor era demasiado grande, y se vio obligado a visitar al cirujano una cuarta vez, ya en 2022.

"Ahora estoy bien", dijo Marc cuando se le preguntó por su estado actual. "Me lo llevas a preguntar hace seis meses y... La retirada era una opción importante. Ahora ya bien, no hay dolor".

Márquez ahondó en su temporada 2021, en la que el dolor se impuso a sus triunfos: "Me salía llorar cuando ganaba, no me salía sonreír. Vienes de arrasar, de estar en la gloria, y ves el infierno. Venía de una carrera deportiva que parecía un superhéroe".

"Ahora, ganar vuelve a ser fiesta", apostilló optimista, aunque reconoció que es un trauma que aún no ha terminado de superar: "Lo superaré cuando esté luchando por victorias cada fin de semana. Estoy cerca, muy cerca, pero aún no".

Las caídas y las lesiones fueron un tema recurrente en la entrevista. Y es que aunque los golpes y operaciones son más que habituales en el motociclismo, en el caso concreto de Marc se tornaron casi su día a día.

"Llevo cinco inviernos en una camilla", rememoró, destacando los años en los que sufrió problemas con ambos hombros (2018 y 2019). Asimismo, también recordó sus episodios de diplopía, recurrentes en las dos últimas temporadas, y que aunque parece haberla dejado atrás, advirtió que sigue ahí: "Si me doy un golpe en la cabeza eso puede volver. Es una lesión que está ahí".

Risto quiso indagar en el por qué de tantos accidentes, y le preguntó por el factor moto. La Honda no vive su mejor etapa, y la ausencia de su piloto referencia no ayudó a que la RC213V estuviese a la altura.

"Me tengo que arriesgar más si me dan una moto peor. Y más riesgo equivale a más caídas", sentenció. "La moto de ahora puede ganar carreras, pero no luchar por el mundial". Además, aprovechó el dardo de Risto para mandarle un recado a los del ala dorada: cuando se le preguntó si creía que Honda se esforzaba lo suficiente, Marc contestó con un más que revelador "ahora sí".

"Con 29 años se arriesga igual que con 20, pero sabes mejor cuándo arriesgar", continuó el de Honda. "En la última carrera en Valencia me apetecía arriesgar. Acepté el riesgo; o estoy en el podio o me caigo. No ver el riesgo puede ser una virtud o un defecto. Tengo que autoexigirme para ver el riesgo".

En un momento del programa, Risto Mejide elogió el carácter de Márquez, más marcado conforme van pasando los años. "Cada vez hay menos gente mostrando su carácter sin importarles lo que piensen", comentó Marc.

"La única explicación que le encuentro es las redes sociales. Antes no te llegaban los comentarios de la gente, ahora sí. Ha habido épocas, pero ahora no me importa lo que me digan", añadió, para después revelar que él solamente usa Instagram, y que es un community manager quien se encarga de gestionar el resto de sus redes.

De cara al futuro, Márquez aseguró que sigue obsesionado con ganar, y que su vida fuera de los circuitos le resulta anodina. "Vivir me aburre. De momento, mi pasión y mi obsesión son las motos. Me engancha la felicidad de después de ganar, también porque tengo un grupo con quien celebrarlo".

El catalán dio detalles de su día a día y sus rutinas, y reconoció que en medio de la temporada resulta "difícil" aguantarle, algo que ratificó su hermano, Alex Márquez, en su breve aparición.

Risto Mejide también quiso indagar en una de las áreas más delicadas de su trayectoria deportiva: su relación con Valentino Rossi. Como ya dijo recientemente en el programa de Joaquín Sánchez, futbolista del Betis, el #93 no atisba una posible reconciliación con el #46, con quien no habla desde su incidente en el Gran Premio de Argentina de 2018 (cuando entró colado en la última curva del circuito y terminó tirando al italiano).

