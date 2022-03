La recuperación de Márquez fue "más dura" que en 2011

Cargar el reproductor de audio

Marc Márquez, piloto de Honda, se perdió las dos últimas carreras del mundial de MotoGP de 2021 y tuvo que estar parado durante tres meses tras sufrir una ligera conmoción cerebral que le dejó secuelas en forma de problemas de visión por daños en un nervio.

El de Cervera ya había pasado por algo similar durante el invierno de 2011, después de una caída durante el fin de semana del Gran Premio de Malasia de Moto2 que le causó el mismo contratiempo.

Esto llevó a Márquez a atravesar un periodo de incertidumbre en su carrera deportiva, que se repitió el curso pasado mientras se recuperaba de sus dificultades de visión.

El español recibió el visto bueno de los médicos para volver a subirse a su MotoGP en los entrenamientos de pretemporada del mes pasado, y dice que la experiencia que tuvo con su lesión del brazo en 2020 le ha ayudado con la recuperación.

"Sí, quiero decir, esta vez para mí... la última vez siempre es la más difícil porque te olvidas de la primera", dijo Márquez a Motorsport.com en una entrevista exclusiva el mes pasado.

"Pero en esta ocasión fue más difícil. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a llegar, lo que estaba de camino".

"La primera vez, en 2011, fue todos los días 'OK, ¿hoy? No'. Siempre hacía eso [preguntarse si era el día en el que empezaría a mejorar] cuando me levantaba y abría los ojos".

"Pero, esta vez, cuando el médico me dijo que tenía el mismo problema, [serán] tres meses [de recuperación], fue como un déjà vu y, entonces, lo dejé [preguntarse cuándo estaría mejor]".

"Dije 'vale, ríndete' y no me puse ninguna fecha [para volver]", explicó Márquez. "Era como 'ríndete y el tiempo ya dirá', porque si no, es imposible, pero es cierto que en la última parte, cuando ya ves que la visión está mejorando, empiezas a ver que febrero está más cerca, que la primera carrera está más cerca, empiezas a tener algunas sensaciones de ansiedad".

"Te sientes como '¿qué está pasando?', pero me rendí un poco ya que eran mínimo tres meses y máximo un año [sin subirse a la moto], porque el médico me dijo que era una cirugía y, si esa no funcionaba, era otra [más]", prosiguió.

"Y esas operaciones significarían tres meses [más de baja]. La experiencia con el brazo me ayudó mucho en esta última lesión", comentó el de Honda.

Los problemas oculares de Márquez se produjeron después de que se viera obligado a perderse toda la temporada 2020 por la fractura de su húmero derecho en la primera carrera del año, y seguiría luchando contra la lesión cuando regresó a la competición durante 2021.

La temporada 2022 de MotoGP comienza este fin de semana en Qatar, y será la décima del catalán en la categoría reina con el equipo japonés.