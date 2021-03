Qué diferencia la RC213V-S del test de Márquez de la MotoGP

Marc Márquez se ha puesto este martes al manillar de una moto grande en el Circuit de Catalunya 234 días después de la última vez que pilotó la Honda RC213V de MotoGP, el sábado 25 de julio del año pasado, en la Q1 del Gran Premio de Andalucía, cuando se probó solo cuatro días después de pasar por el quirófano para reparar la fractura del húmero del brazo derecho.

Aquel viernes, Marc no completó ni una sola vuelta en la primera sesión oficial cronometrada tras darse cuenta de que algo no iba bien en su brazo operado. Se inició entonces un largo proceso de recuperación, que incluyó dos nueva operaciones, la última el 3 de diciembre del año pasado.

La imagen del piloto subido este martes a una Honda RC213V-S, una súper deportiva con motor V4 de 999cc y 215CV de potencia, indican que el largo calvario de Márquez está más cerca del final.

Con esta máquina de 160 kilos de peso y una potencia que la convierte en, prácticamente, una moto de carreras, el piloto podrá tener, seguramente, una señal inequívoca del estado del brazo lesionado y si el hueso aguanta la fuerza que necesita para pilotar la MotoGP.

Pero, ¿es la Honda RC213V-S un potro de tortura con sensaciones similares al prototipo de HRC en MotoGP?

De entrada la potencia no es, ni mucho menos, la misma, estamos hablando de una cifra que impresiona: 215 caballos en la moto de calle, pero que no se puede comparar con los más de 300CV de la moto con la que compite habitualmente Marc en el Mundial.

(Compáralas visualmente antes de seguir leyendo)

La RC213V-S es una moto de serie derivada de la MotoGP del mismo nombre, pero con algunas diferencias básicas, como son el nivel de la electrónica, las suspensiones, los freno y los neumáticos.

Además de la menor potencia, difícil de calcular ya que en MotoGP nunca se habla de caballos, aunque están por encima de los 300, la RC213V-S cuenta con un motor muy diferente y más convencional que el del prototipo, que es de válvulas neumáticas.

Otro distintivo claro son los mapas de motor, muy básicos en este modelo para un piloto de MotoGP.

“La RC213V-S tiene mucha electrónica, pero los niveles del control de tracción o del freno motor no son comparables a los de la versión de carreras, como tampoco el cambio”, explica a Motorsport.com un técnico experto.

Otra gran diferencia son las suspensiones, que “no se pueden comparar con las de MotoGP. Se pueden tocar un poco en la versión de calle, pero tampoco mucho, y no se puede variar la geometría de la moto”, apunta.

Un tema importante es el de los frenos, ya que por reglamento, fuera de la competición y los test oficiales, no se pueden utilizar los discos de carbono.

“A nivel de frenos, por reglamento, no pueden llevar de carbono, llevan disco de hierro y pastillas que no son como las de alta competición, el freno sufre mucho para parar la moto cuando alcanzas altas velocidades y las sensaciones no son las mismas”, explica.

Por si te lo perdiste: Marc Márquez ya rueda en el Circuit de Barcelona con una moto grande

Otra diferencia importante son los neumáticos, que no tienen nada que ver con los Michelin de MotoGP.

“Evidentemente han montado unos slicks, pero no tienen las mismas prestaciones de los neumáticos del Mundial, la diferencia es bastante grande”.

Pese a estas diferencias notables, la prueba que ha llevado a cabo este martes Márquez en el Circuit sí es un buen test para ver su condición física, apunta el técnico consultado.

“La moto coge mucha velocidad, y por referencias y sensaciones de paso de curva te puede ayudar casi como una SBK, aunque tampoco llega a ese grado. Pero a nivel de fuerza, inercias y posición encima de la moto le puede ayudar a saber dónde esta ahora mismo físicamente”.

Aunque Honda no ha hecho pública ninguna conclusión tras el test de hoy, las sensaciones que se han podido recabar son bastante positivas y el proceso de recuperación del piloto va por el buen camino.

Por cierto, ¿qué precio tiene la RC213V-S? Con el ‘kit racing’ que incluye una centralita especial y el cambio Quick-Shifter de competición se va a los 200.000 euros… diez veces menos que el valor de la RC213V en los estándares de MotoGP.

Las fotos del test de Márquez con la moto súper deportiva

Marc Márquez, Repsol Honda Team 1 / 4 Foto de: Repsol Media Marc Márquez, Repsol Honda Team 2 / 4 Foto de: Repsol Media Marc Márquez, Repsol Honda Team 3 / 4 Foto de: Repsol Media Marc Márquez, Repsol Honda Team 4 / 4 Foto de: Repsol Media