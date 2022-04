Márquez: "Desde la lesión, hago lo que siento, no más"

Cargar el reproductor de audio

Jerez.- El corredor de Cervera (Lleida) tiene marcado con una equis el Gran Premio de España que este fin de semana se celebra en Jerez. Ya no tanto la prueba en sí, sino sobre todo el ensayo colectivo del lunes, en el que Honda espera encontrar alguna solución a la falta de competitividad exhibida en las últimas citas por la renovada versión de su RC213V.

Marc Márquez había declarado en la previa que emplearía este viernes para comenzar a probar cosas, con la finalidad de ganar tiempo. Sin embargo, dos caídas prácticamente seguidas a falta de 20 minutos para la conclusión de la sesión de la tarde dieron al traste con toda esa planificación.

Los accidentes fueron más incómodos que dañinos, dado que se produjeron a baja velocidad. Ambos en la misma vuelta y con solo tres curvas de diferencia.

"Tomamos un riesgo al comenzar a probar cosas, y por eso tuve dos motos distintas por la tarde. Por desgracia, con la moto que me sentía bien me caí, y no pude continuar. Con la otra, no me encontraba nada bien. Estoy lejos [de la cabeza]", declaró Márquez, que finalizó a más de un segundo de Fabio Quartararo, el más rápido.

Si su situación en el campeonato no es ni mucho menos la mejor –ocupa la 11ª plaza de la tabla, a 38 puntos del liderato que comparten Quartararo y Alex Rins, la del fabricante que le paga es todavía peor: Honda es el último clasificado de entre los seis que se miden en el certamen.

Preguntado si su posición es real o tiene margen de mejora, el catalán convino que cree ser capaz de pelar por meterse este sábado en la segunda criba de la cronometrada, pero tampoco mucho más allá: "No creo que esté el 20º, pero estar fuera del top ten es bastante real".

Al margen de la falta de solidez de la Honda, uno de los aspectos que más condicionan al multicampeón es su brazo derecho, "diferente al que tenía antes de la lesión", esa que sufrió aquí, en Jerez, en julio de 2020, y que fue el punto de partida del calvario por el que aún transita. A esa limitación hay que añadirle, desde el escalofriante costalazo en Mandalika, con una falta de confianza que se hace muy evidente en determinadas circunstancias. En trazados en los que se ve fuerte, como el de Austin, todavía es capaz de marcar la diferencia. En otros que le van peor, como el de Portimão, sufre como lo hizo el domingo pasado –finalizó el sexto, a 16 segundos del ganador–.

De alguna manera, Márquez todavía arrastra las secuelas psicológicas de aquella caída en Mandalika: "Desde el accidente, hago lo que creo que tengo que hacer, no más".

