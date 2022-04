Márquez: "Saldré a la carrera aspirando a lo más, que no significa a ganar"

Cargar el reproductor de audio

El de Honda cerró una vuelta impecable, la más rápida absoluta del fin de semana hasta ese momento, en la parte final de la Q2, lo que le colocaba como poleman provisional del Gran Premio de Portugal. Pero justo antes de acabar ese giro, su compañero de equipo, Pol Espargaró, se había caído en la parte final del circuito, donde aparecieron las banderas amarillas, por lo que la vuelta de Marc Márquez fue cancelada quedando relegado a la novena posición de la parrilla de salida.

"Hoy tampoco nos ha acompañado la suerte, pero esto forma parte del juego, hoy me han cancelado la vuelta por bandera amarilla a mí y mañana le tocará a otro", encajó Márquez con deportividad.

"Lo importante es que la velocidad estaba ahí y que cuando he querido apretar me ha salido. Mañana tenemos que tener algo de suerte en términos como la puesta a punto de base con la que salgamos al warm up y la elección de los neumáticos. En esos detalles es en los que tenemos que tener un poquito de fortuna si queremos optar a algo en carrera", explicó.

"Saliendo noveno todo será más difícil, pero las primeras vueltas nos dirán hasta dónde podemos llegar", añadió el corredor español.

Además de la contrariedad de la vuelta cancelada, por la mañana, en el FP3 y en condiciones de lluvia, Marc sufrió una fuerte caída que, inmediatamente, causó pánico por los precedentes recientes.

"Estoy bien, tengo un poco de dolor cervical y estoy más rígido de lo normal, pero sin problemas", tranquilizó.

Una caída que puede ser positiva ya que demuestra que no cada vez que se vaya al suelo vaya a tener problemas de visión.

"Ninguna caída es necesaria, pero cuando fui a Austin lo primero que le pregunté al médico es qué podía pasar si me caía otra vez y me daba un golpe en la cabeza. Me dijo que el riesgo era el mismo ahora o dentro de un año".

"Hoy me he golpeado, pero ha sido una caída más normal, más estándar, como cuando te caes y te golpeas un hombro o el casco, que para eso lo llevo. Ya se ha visto cómo me levanté en Indonesia, medio mareado, a como lo he hecho hoy, cogiendo la moto y volviendo al box", detalló el de Honda.

Después de un fin de semana completo en condiciones de mojado, la carrera se prevé que será en condicione de seco.

"Mañana no puedes salir con un resultado en la cabeza, después del warm up puedes intuir un poco más dónde puedes acabar, si no llueve. Pero es muy difícil intuir ahora mismo una carrera en condiciones de seco. Después de haber hecho todos los entrenamientos en mojado, si llegas a la carrera de golpe en seco es muy difícil intuir o entender dónde puedes acabar. Así que no se puede tener un objetivo claro, no creo que nadie lo tenga".

Una oscuridad previa que, sin embargo, no resta ambición al corredor catalán.

"Lógicamente saldré a aspirar a lo más, que no significa ganar. Significa hacer una buena salida, intentar remontar plazas y posicionarse entre los de delante, lo que quiere decir entre los cinco primeros. A partir de ahí ver hasta dónde podemos llegar. Es un poco de improvisación, saldremos con la moto que acabamos la última carrera, creo que todo el mundo saldrá así, y ver qué pasa, tampoco tenemos referencias aquí con esta moto. A ver si tenemos suerte y la moto funciona como en Austin que, hasta ahora, es dónde mejor me he sentido".

Marc saldrá noveno en parrilla, igual que en Austin, donde tuvo un ‘problema mecánico’ que le hizo perder muchas posiciones, algo que no va a meterle presión mañana en la vuelta de calentamiento.

"Es muy importante cuando hay un problema localizarlo y solucionarlo, no puedo decir qué problema fue (risas) pero, entre comillas, fue algo que se puede evitar y esa situación ya no puede volver a producirse porque han hecho una gestión diferente. Es verdad que puede pasar otra cosa, pero nunca sales pensando que va a suceder algo", zanjó el de Cervera.

