Márquez: "El test, primero es para mí y luego, para Honda"

Cargar el reproductor de audio

El español, que hace dos semanas ya se pasó por el paddock del Red Bull Ring, atendió a los periodistas este sábado en Misano, poco después de recibir la aprobación de los servicios médicos del Mundial de MotoGP, para volver a subirse a su Honda el martes, en la primera de las dos últimas jornadas de ensayos colectivos de este 2022.

Marc Márquez, que no sabe si rodará el miércoles –"dependerá de cómo me levante", dijo–, se muestra satisfecho con el proceso de recuperación que ha llevado a cabo, desde que el 2 de junio se sometió a la cuarta operación en su húmero derecho. Tres meses después de la intervención en la Clínica Mayo de Rochester, en Minnesota, Márquez confirmó que sus sensaciones son infinitamente mejores que las que le transmitió el brazo tras la tercera cirugía, que derivó en una rotación del 34% del hueso que calza con el hombro. Esa limitación física ya no existe, por más que los músculos de la zona todavía necesitarán mucha tralla para permitirle pilotar normalmente. Los kilómetros que acumule a partir de ahora también serán determinantes, tanto para su estado físico como para Honda, que venía dejando claro que le necesitaba para que marcara el camino a seguir en la proyección de su prototipo de 2023.

"El objetivo del test es probarme a mí. Si estoy bien, luego será para Honda", convino Márquez, que esta semana rodó dos días en Motorland, con una deportiva, antes de decidir volar este viernes hacia San Marino.

Sobre su estado real, el multicampeón del mundo insistió en que esas pruebas le demostraron que no está en condiciones de conducir cómo le gustaría o cómo lo hacía antes de la lesión. Al mismo tiempo, en Aragón sí pudo comprobar que, muy probablemente, pueda conseguirlo con trabajo.

"Ahora aún no puedo pilotar como antes. Antes [de la operación] quería colocar el brazo de una forma pero no podía, porque tenía una limitación. Ahora puedo llegar a esa posición", describió el catalán, con el gesto relajado. "La rehabilitación va bien, pero los músculos necesitan tiempo. Y, más que eso, hay que tener en cuenta que llevaba un año y medio viviendo con una rotación de 34% en el brazo. El doctor me dice que, seguramente, el último paso, lo daré este invierno", relató el #93.

"Vuelvo porque los doctores me dicen que es 100% seguro. Rodando voy a ver cómo me encuentro, porque forzaré y me daré cuenta de cómo reacciona mi cuerpo. También está sobre la mesa la posibilidad de que tenga que parar en algún momento", prosiguió el chico de Cervera (Lleida).

Sobre su fecha de reaparición, el corredor de Honda lo fio todo a las sensaciones que le transmita el brazo, aunque dejó claras dos cosas. En primer lugar, si considera viable regresar en Aragón, dentro de dos semanas, lo hará. Y que cuando lo haga, su idea es seguir corriendo hasta final de curso.

"Lo que más me interesa ahora es acumular kilómetros. Mi objetivo es volver a ser competitivo, que lo fui hasta que el físico me limitó. Cuando vuelva será para disputar todas las carreras. Empujé para este test porque es muy importante, más para mí que para Honda. Si puedo correr en Aragón, lo haré. Pero si no me veo en condiciones, pues no", remachó Márquez.