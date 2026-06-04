Márquez: "Si lucho por la victoria o el podio es que los demás están haciendo algo mal"

Balaron Park (Enviado Especial).- Marc Márquez reapareció la semana pasada en Italia, después de haberse perdido el Gran Premio de Francia –se lesionó el sábado–, y el de Catalunya, y tras haber pasado por el quirófano para tratar de resolver los problemas en el hombro que arrastraba desde que comenzó el curso. Allí, con toda la precaución del mundo y con el freno de mano puesto, el español de Ducati planteó un fin de semana de supervivencia que salvó de una forma mucho más que digna: con una cuarta plaza en la parrilla, una quinta posición en la sprint y una séptima en la carrera larga, ya el domingo. Un bagaje del que estar orgulloso si tenemos en cuenta que su regreso se produjo en uno de los circuitos más exigentes del calendario en el aspecto físico; y que el hormigueo del nervio radial no se reprodujo.

Con la fatiga lógica acumulada, Márquez se presentó este jueves en Balaton, donde este viernes volverá a subirse a la moto en un trazado diametralmente opuesto al de Mugello. La majestuosidad del templo italiano da paso a un trazado mucho más pequeño y ratonero, sin demasiado secreto para los corredores y donde el #93 se impuso el curso pasado, tanto en la sprint como en la carrera larga. Un contraste muy evidente que, en boca del actual campeón, no afectará en absoluto a sus expectativas con vistas al fin de semana, en el que se dedicará a seguir construyendo su futuro.

"Que la gente se olvide de que vaya a luchar por el podio. Si peleo por el triunfo o por el podio es que los demás están haciendo algo mal. El año pasado, en Mugello hice la pole y gané la carrera, y esta vez quedó claro que los demás eran más rápidos que yo", resumió Márquez, que apenas ha tenido tres días para recuperarse: "En tres días no notas ningún cambio. Espero notar algo más entre Balaton y Brno (21 de junio), pero ya sé que no será un periodo de recuperación corto. También tengo que recuperar la confianza en la moto, pero primero va el físico".

Además del periodo de recuperación posterior a la intervención en el hombro, el piloto catalán lidia con las consecuencias de conducir, desde que comenzó la pretemporada, con el nervio radial condicionado por el tornillo que le rozaba.

"El primer problema es recuperar el nervio, que está conectado a los músculos. Ahora noto que los músculos no están trabajando igual que antes, que están mucho más débiles que antes2, reconocía el de Cervera (Lleida), que no tiene ninguna duda de quién es la referencia de la parrilla en estos momentos. "Aprilia y, sobre todo, Marco [Bezzecchi], han demostrado lo fuertes que son, ya desde el verano pasado. Tanto él como Jorge [Martín] están a un nivel muy bueno, pero Bezzecchi ha demostrado ser más constante", zanjó Márquez.