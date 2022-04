Márquez: "Muy simple, en la cronometrada no creí en mí"

Cargar el reproductor de audio

Austin.- Marc Márquez atraviesa uno de los momentos más delicados de su trayectoria como piloto, y eso es algo que no puede esconder. Se le nota en el gesto y, aunque se guarde cosas para él, tampoco hace demasiados esfuerzos para enmascararlo.

No es fácil escuchar al español hablar de miedo y falta de confianza, y estos dos términos han salido de su boca en varias ocasiones desde que el miércoles aterrizó en Estados Unidos.

El brutal accidente que sufrió durante el warm up en Mandalika, la segunda parada del calendario, que le obligó a perderse aquella prueba en Indonesia y la del domingo pasado, en Argentina, hizo que se le reprodujera la diplopía (visión doble) que ya le obligó a perderse las dos últimas carreras de 2021. El golpe moral, sin embargo, fue mayor que el que se llevó en el cuerpo tras el accidente en Indonesia.

“En la cronometrada no creí en mí, así de fácil. A lo largo de todo el fin de semana había trabajado bien, en mi ritmo. Pero en la Q2 me encontré tráfico, luego no quise apretar. Con la segunda goma tuve algún problema que me impidió apretar como me hubiera gustado. La primera línea no habría sido posible, pero la segunda creo que era mi posición. Por suerte arranco el noveno, porque fue mi peor vuelta”, explicó al final del día el de Honda.

Tras la clasificatoria, Fabio Quartararo señaló al español como primera favorito a la victoria este domingo, pese a salir desde el final de la tercera fila de la parrilla.

"No puedo ser el favorito saliendo el noveno. Si te fijas, he hecho un fin de semana muy extraño. Pero era la única forma de sobrevivir. Solo apreté un par de vueltas el viernes, y un par de vueltas en la cronometrada. Pero el único entrenamiento normal fue el FP4, en el que intenté entender cuál era mi ritmo. Esta es la forma en la que tengo que trabajar ahora mismo".

Pese a su rápida reaparición tras menos de 20 días de baja por un nuevo episodio de visión doble, Marc no puede olvidar el tremendo accidente sufrido en Mandalika que le obligó a perderse dos carreras.

"Llego de uno de mis peores fines de semana de mi vida, de un accidente fuerte. Lo dije el jueves, que no tenía buenas sensaciones. En ese contexto es normal que a una persona le entren las dudas", admitió un Marc que nunca había dado atisbos de miedo.

"Cuando puse gomas nuevas en la cronometrada no me encontré a gusto, me asusté un poco y no apreté", mantuvo un tono sincero el corredor.

"Tome los mismos riesgos que en Indonesia, pero allí cada vez que coloqué gomas nuevas me fui al suelo. Después de un fin de semana como el de Indonesia, de estar dos semanas ‘out’, ya no físicamente si no de cabeza, estar aquí ya es muy importante. No puedo enfocar el fin de semana al ataque".

Pese al componente físico y emocional de la situación, tampoco las características de la nueva Honda RC213V de 2022 ayudan al estilo del piloto.

"Honda está trabajando en disponer de una moto competitiva en circuitos europeos, que son más pequeños. Esta moto necesita mucha pista para girar y para sacar partido del agarre trasero. Eso no es el ADN de Honda", advirtió.

"Mucho de lo que pase mañana dependerá de la salida y la primera vuelta. Pero hay que tomar el riesgo, porque estoy aquí para competir", concluyó el de Cervera.

Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images