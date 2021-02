El español, que vive un auténtico calvario desde que se lesionó a finales del mes de julio pasado, en Jerez, en un accidente en el que se partió el húmero del brazo derecho, ha pasado por tres operaciones y todavía no tiene fecha de regreso a un Mundial que le echa de menos.

Hace menos de dos semanas, en la última actualización acerca de su estado físico, los doctores que le tratan confirmaron que el hueso empieza a calcificar, a hacer callo, y esa es la mejor de las noticias porque se trata de un fenómeno primordial para que vuelva a subirse a la moto. A pesar de ello, la fecha de regreso todavía no está clara, o al menos no se ha hecho pública.

El hermetismo ha sido total a lo largo de estos casi siete meses de ausencia de los circuitos, y parece que esa va a seguir siendo la tónica del catalán, por más que este lunes, en la presentación del equipo Repsol Honda, Márquez compareció y respondió a las preguntas de los periodistas. Y lo hizo dando detalles acerca de su situación actual y de su intención de volver a correr cuando los doctores se lo permitan.

Como ya reconoció el año pasado en alguna ocasión, el de Cervera (Lleida) asumió la mayor parte de la culpa del precipitado regreso en Jerez, cuatro días después de pasar por el quirófano, que propició el verse en esta situación tan delicada. Todo ello, una gran lección con vistas al futuro.

“Una de las cosas que he aprendido es que carreras hay muchas pero cuerpo, solo uno”, soltó Márquez, que parece comenzar a ver la luz al final del túnel. “No tengo idea de cuándo volveré, pero intento ser optimista. No estaré en el test de Qatar, de modo que mi siguiente objetivo será intentar en la primera carrera, en Qatar, Si no, en la segunda y si no, en Portimao. Pero lo importante es que el doctor vea que el hueso se consolide".

"A mitad de marzo tengo una revisión, y allí se verá la consolidación. A partir de ahí, los doctores decidirán”, describió el de Honda, que de cualquier forma pide tiempo para, una vez que se suba a la moto, recuperar su mejor versión.

“Después de que el doctor me dé la aprobación, necesitaré unos días para preparar el cuerpo para subirme a la moto. He perdido mucha masa muscular en el brazo”, ahondó el #93.

“Normalmente, mi meta es ganar el Mundial. Pero en este 2021, mi objetivo es subirme a la moto y disfrutar. Y luego, poco a poco, volver a ser rápido. No puedo pretender ser el mismo Marc de antes después de siete u ocho meses sin correr. Eso es imposible”, puntualizó el seis veces campeón del mundo de MotoGP, que a pesar de su cautela no se elimina de ninguna ecuación: “De entrada no pensó en el título, pero tampoco me descarto. Uno de los objetivos es volver a ser el Marc de antes, pero no sé cuándo tardará. Intentaremos que sea lo antes posible”.

Así es la nueva Honda RC213V de Marc Márquez