Márquez: "Bagnaia ha decidido enfadarse y eso me ha permitido seguirle"

Mugello.- Marc Márquez no se esconde en ningún caso al admitir que, dado que la moto que lleva no le permite aspirar a lograr según qué objetivos, él intentará llegar a ellos tirando de lo que sea. Eso, con el nuevo formato de fin de semana en MotoGP, pasa habitualmente por encontrar algún rebujo que le sirva de referencia. El viernes fue Maverick Viñales quien le dio la rueda que le colocó en el grupo de pilotos que se metieron directamente en la segunda criba de la cronometrada (QP2), dejando al muchacho de Roses (Girona) fuera de ella. El sábado fue Pecco Bagnaia, por más que en este caso fue el de Ducati quien se puso a tiro del catalán.

En el segundo intento de vuelta rápida, Márquez salió del carril de los talleres poco después de que lo hiciera Marco Bezzecchi, a quien había identificado como a su víctima. En ese preciso instante, Bagnaia completaba su primera vuelta rápida, apareciendo por la recta principal de meta a todo lo que da su Desmosedici. A pesar de la distancia que todavía había entre ambos, el turinés comenzó a gesticular ostensiblemente con los brazos y se colocó en paralelo a Márquez para seguir increpándole. El #93, por su parte, le negaba con el dedo, indicándole que encontrarse en pista fue una coincidencia.

Tras el rifirrafe, Bagnaia completó una segunda vuelta rápida que le otorgó su tercera pole de la temporada, mientras que Márquez sacó partido de la coyuntura para colocarse el segundo en la parrilla de salida.

"No entendí el enfado de Pecco, porque mi intención era apartarme. Bagnaia ha decidido enfadarse, pero si hubiera tirado no lo habría podido seguir porque yo salía de box. Pero cuando alguien te da la oportunidad de seguirle, pues lo aceptas", resumió Márquez, que nada más completar el giro le dio las gracias al de Ducati, con el pulgar hacia arriba pero sin mirarle.

"Fue casualidad encontrármelo, porque salí del box buscando a Bezzecchi. No sabía ni dónde estaba, pero el destino hizo que me lo encontrara y lo aproveché", añadió el multicampeón. "Cuando llegas a 360 kilómetros por hora y te encuentras a un piloto, que no está en la línea, pero sí por allí, pues eso te desconcentra. No quiero entrar en discusiones; son cosas que pueden pasar", se limitó a declarar Bagnaia.