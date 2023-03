Marc Márquez, operado, no correrá el GP de Argentina de MotoGP 2023

Cargar el reproductor de audio

El equipo oficial Honda informó este lunes por la mañana que Marc Márquez no viajará a Argentina y, por tanto, no disputará el gran premio programado para este fin de semana en Termas de Río Hondo. HRC no le sustituirá en la segunda ronda de la temporada, y solo correrán con Joan Mir en Argentina.

Marc Márquez se fracturó el dedo pulgar de la mano derecha y el mismo domingo viajó a Madrid, a la clínica Ruber, donde le hicieron nuevas pruebas y una cirugía, se descubrió que las lesiones eran más graves de lo previsto inicialmente. Sufrió una "fractura en la base del primer metacarpiano del dedo pulgar de la mano derecha".

Marc fue intervenido por el doctor Ignacio Roger de Oda, junto con el doctor Samuel Antuña y la doctora Andrea García Villanueva. "Se le redujo la fractura con dos clavos", explicaba el comunicado. Ahora, Marc será baja en la segunda cita del año después de una pole, un podio al sprint y un abandono en el GP de Portugal.

Márquez chocó con Jorge Martín y embistió a Miguel Oliveira en los inicios de la carrera del Gran Premio de Portugal, lo que le supuso, además del KO, una sanción de doble vuelta rápida (doble long lap) a cumplir en la carrera del próximo domingo en Argentina, tal y como se especificaba en el comunicado de los comisarios.

Se desprende de ese anuncio que si Márquez no corría en Termas, no deberá cumplir la sanción dentro de tres semanas, en la siguiente ronda, el Gran Premio de las Américas en Austin, donde no se vería obligado a hacer esa doble long lap.

Márquez ganó con solvencia en su último GP de Argentina disputado, en 2019. Sin embargo, MotoGP no visitó el país latinoamericano en la temporada de la pandemia (2020), y el propio piloto fue baja tanto en las ediciones 2021 y 2022, por lo que serán ya cuatro años sin presencia del #93 en la carrera de Termas.

