La pelea de Marc contra Márquez

Marc Márquez, que se ha ganado a pulso el ser considerado uno de los mejores pilotos de la historia de MotoGP, vive una pesadilla desde hace casi dos años de la que todavía no sabe cuándo despertará. Los peores presagios se confirmaron este martes por la mañana, cuando Honda informó a través de un comunicado que su buque insignia, el corredor que ha celebrado los seis últimos títulos de la marca del ala dorada, volverá a causar baja indefinida hasta nuevo aviso.

La escalofriante caída que sufrió el domingo en el circuito de Mandalika, durante el warm up previo al Gran Premio de Indonesia, hizo que los problemas de diplopía (visión doble) que ya le dejaron sin poder disputar las dos últimas citas del último Mundial se le reprodujeran. En aquella ocasión, la lesión del nervio que ya se había hecho en 2011 –en su primer curso en Moto2– vino dada por un accidente mientras practicaba motocross. Esta vez, el mundo entero pudo apreciar el testarazo tan salvaje que se dio contra el asfalto, después de salir escupido al aire por su moto mientras trazaba la curva 7, a más de 180 kilómetros por hora.

La mala noticia: Marc Márquez vuelve a sufrir visión doble y es baja indefinida

Márquez, que desde que debutó en la categoría de las motos pesadas (2013) no se había perdido ninguna de las 127 siguientes citas, solo ha podido alistarse en 14 de las últimas 34. La estadística es concluyente, pero todavía más si tenemos en cuenta que esas 20 ausencias son consecuencias de tres accidentes.

Lo peor de todo no es que no corra, en un certamen que, tras la marcha de Valentino Rossi, necesita un referente como él. El problema es que, en uno de esos accidentes tan salvajes, el de Cervera (Lleida) puede hacerse un daño irreparable. Y ya no solo para competir. Lo dijo hace poco, cuando reconoció que lo más duro del pasado invierno no fue el hecho de no subirse a la moto. “La parte deportiva quedó en un segundo plano. Lo peor era no poder llevar una vida normal. Ni siquiera podía salir a correr o ir en bicicleta”, reflexionaba el catalán.

Después de los nueve meses que se pasó lejos de los circuitos por la fractura en el brazo derecho que se hizo en Jerez, en julio de 2020, el español hizo suya una frase que repetía cada vez que le ponían delante de un micro: “Carreras hay muchas; cuerpo, solo uno”. Pero él es de sangre caliente, la misma que le ha dado la dimensión que tiene como estrella del deporte. La misma que ahora le está volviendo a dar la espalda.

El sábado, durante la primera eliminatoria de la cronometrada en Mandalika, se fue al suelo dos veces en una ventana de menos de siete minutos, y en dos acciones con una dinámica casi calcada. Después, dijo: "La segunda caída la habría podido evitar, pero estaba ardiendo por dentro". Ese es un mensaje completamente opuesto al anterior, y que explica perfectamente el ADN del personaje, ese que también le volvió a traicionar el domingo.

La expresión más empleada por todos los miembros de Honda en Lombok fue, "este no es nuestro fin de semana". Pol Espargaró, compañero de Márquez en el garaje de la escudería Repsol Honda, se marchó de los test de pretemporada realizados en ese mismo escenario, con el mejor tiempo absoluto.

Tanto él como su vecino de taller fueron dos de los corredores que más velocidad y ritmo demostraron durante las tres jornadas de pruebas. Sin embargo, la decisión de Michelin de desplazar para el gran premio un compuesto trasero antiguo (2018) y con una carcasa más robusta, lo cambió todo. La nueva Honda de 2022, concebida especialmente para adaptarse a los neumáticos de nueva generación, se volvió inestable y sus pilotos, comenzaron a sufrir. Espargaró fue de los más críticos con la decisión del suministrador francés, que consideró completamente injusta. Márquez se quejó menos, pero se cayó más, hasta cuatro veces en cinco sesiones.

Por más razonamientos que el multicampeón pueda hacer en frío, cuando se sube a la moto no puede cambiar su enfoque, ese que le lleva a tomar riesgos, muchas veces demasiados. Si damos por sentado que volverá a correr en cuanto pueda, Márquez tiene por delante el ejercicio más difícil que ha tenido que afrontar en su vida. Debe ir contra su propia naturaleza. Esa que se lo ha dado todo pero que, como está quedando en evidencia, también se lo puede quitar. Es algo muy difícil, como intentar pedirle a un león o un tigre que no cacen. Pero si hay alguien capaz de lograrlo, es una bestia como el #93.

(Pulsa en 'Versión completa' al final el artículo si aquí no te aparece el reproductor del podcast)

