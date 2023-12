La maldición del número '1' a la que ha puesto fin Bagnaia en MotoGP

Antes de Pecco Bagnaia, todos los campeones del mundo de MotoGP más recientes se negaron a llevar el número 1 en sus motos en la temporada siguiente a su coronación. Esta tradición, más normal en la era de 500cc, se perdió en la etapa de MotoGP que arrancó en 2002, sobre todo gracias a Valentino Rossi y a su dominio, al estar muy apegado a su #46. El número que lucía el 'Doctor' en su carenado también adquirió cierta importancia comercial, y todavía se exhibe en muchos productos, dando lugar a un gran sistema de marketing asociado a la leyenda italiana.

Con el paso de los años, una cierta superstición se ha apoderado de los pilotos de la categoría reina, entre el deseo de conservar el número con el que han ganado y quizás un recelo a adoptar el #1, ya que ninguno de los que lo han llevado en la era de MotoGP -Nicky Hayden en 2007, Casey Stoner en 2008 y 2012, y Jorge Lorenzo en 2011- ha conseguido volver a ganar el título en esas temporadas y conservarlo.

Pero Bagnaia rompió la tradición este año, logrando defender con éxito el número 1 al convertirse en bicampeón del mundo de la clase mayor en el pasado Gran Premio de Valencia, ganándole la batalla a Jorge Martín.

En el GP de Portugal, prueba inaugural de la temporada, el piloto de Ducati fue el primero en más de diez años en comenzar una carrera con el #1 en su moto, más concretamente desde Stoner en 2012. Sin embargo, el italiano insiste en que no sintió especial presión al asumir la condición de vigente campeón.

"En realidad no, fue un fin de semana perfecto: no hice la pole, pero gané la sprint y la carrera larga", recordó Bagnaia durante las celebraciones organizadas por Ducati por sus títulos en 2023. "Pero Portimao es una pista que me va bien, siempre he sido rápido allí. Fue una pena lo de la pole, porque también habría sido bonito conseguirla, pero podíamos estar satisfechos".

Durante el resto de la temporada, sin embargo, el turinés vio en el número un cierto imperativo para responder a las expectativas puestas en él, como si el famoso #1 le pusiera una diana aún mayor en la espalda que si hubiera conservado su #63. Finalmente, revalidó su corona mundial, asegurándose el título al ganar en Cheste. Desde 2002, sólo Marc Márquez y Valentino Rossi habían sido capaces de dominar dos años seguidos... pero sin este simbólico número.

"He pensado mucho en ello esta temporada", confesó Pecco tras asegurar el título en el Circuito Ricardo Tormo. "Los dos únicos pilotos que han ganado dos años seguidos en MotoGP han sido Marc y Vale. A los demás les ha costado más. Con el #1, acabar segundo podría haber sido un resultado muy malo. No podría haberme conformado con el segundo puesto porque cuando tienes el número 1 tienes que demostrar que lo eres".

Así, Bagnaia estaba decidido a demostrar que merecía llevar ese dorsal, y lo hizo demostrando ser el piloto más regular en cabeza durante 2023. En las 16 carreras largas que finalizó, logró 15 podios, con siete victorias y siete poles, más que ninguno de sus rivales.

"Creo que lo hemos hecho todo a la perfección para ser considerados los número 1, más aún en la segunda mitad del campeonato, porque a menudo no éramos los más rápidos pero siempre rendíamos bien y éramos más fuertes el domingo, en la carrera principal, la que da más puntos. Creo que puedo estar muy orgulloso de 2022, pero lo estoy aún más este año, porque con el #1, habiendo cometido muchos errores y tenido mala suerte en determinadas situaciones, aún así ganamos el título. Así que podemos estar muy orgullosos", detalló.

A partir de ahora, Bagnaia no tiene intención de dejar atrás el número 1. Lo llevará por segundo año consecutivo en 2024, por primera vez en la era MotoGP y por primera vez en la clase mayor del Mundial desde Mick Doohan, en 1998 y 1999.